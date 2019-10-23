‘Başkanlık yüzünden 2 ila 5 milyar $ kaybettim’
ABD Başkanı Donald Trump, görevi nedeniyle işlerini bırakmak zorunda kaldığına işaret ederek 2-5 milyar dolar servetten olduğunu iddia etti.
Temsilciler Meclisi’nde rakip Demokrat Parti’nin başlattığı azil süreci devam ederken Trump, Beyaz Saray’da topladığı kabine üyelerinden birlik olunmasını istedi. 2020 seçimleri öncesinde Demokrat Parti’nin kendilerine zarar vermek istediğini söyleyen Trump, Cumhuriyetçi Parti’yi daha güçlü bir mücadele vermeye çağırdı. Demokratlar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye olası rakibinin oğluyla ilgili soruşturma başlatması için baskı yaptığı gerekçesiyle Trump aleyhinde azil süreci başlatmıştı.
‘İŞLERİM İYİYDİ’
Trump, başkanlık yüzünden 2 ile 5 milyar dolar arasında servet kaybına uğradığını iddia etti. Emlak kralı olan Trump, “Sadece kendi işlerimle ilgilenseydim servet yapardım. İşlerim iyi gidiyordu. En iyi emlaklar bende” diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle