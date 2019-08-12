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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başkanın çözümü

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Başkanın çözümü

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevreyi korumak ve dünyayı kurtarmak için insanların ‘iki günde bir tuvalete gitmesini’ önerdi.

BREZİLYA lideri Jair Bolsonaro, tarımsal kalkınma ile çevrenin korunmasını nasıl bağdaştıracağını soran gazeteciye, tuvalete her gün gitmemenin faydalı olabileceğini söyledi. Basın toplantısında, söz konusu gazeteci, ormansızlaşma ve tarımın, dünyadaki sera gazı salımının dörtte birinden sorumlu olduğunu söyleyen raporlardan bahsetti. Brezilya lideri ise “Biraz daha az yemek yeterli. Çevre kirliliğinden bahsediyorsunuz. İki günde bir tuvalete çıkmak da yeterli. Bu, tüm dünya için daha iyi olur” cevabını verdi. Geçtiğimiz günlerde Amazon bölgesindeki ormansızlaşmanın artığını gösteren resmi verilerin ardından eleştirilerle karşılaşan Bolsonaro, artışı bildiren resmi kurumun müdürünü görevden almış ve problemin boyutları konusunda yalan söylemekle suçlamıştı.

KAYIP SÜRÜYOR

Bilim insanları, büyük bir kısmı Brezilya’da bulunan Amazonlar’daki orman kaybının, çevrenin korunmasından çok ‘kalkınmaya yönelik politikalara destek veren’ Bolsonaro’nun iş başına geldiği ocak ayından bu yana hızlandığını söylüyor. Brezilya Uzay Ajansı’nın verilerine göre, geçen yılın haziran ayına kıyasla, ormansızlaşma yüzde 88 hızlandı. Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, küresel ısınmanın hızını azaltan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu. Resmi veriler, ağaçların azalmasının başlıca nedeni olarak, sığırlar için yeni otlak alanları yaratılmasını gösteriyor. Son on yılda, daha önceki Brezilya hükümetleri, federal kurumların çabaları ve para cezalarıyla orman alanlarının kaybını azaltmıştı.

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