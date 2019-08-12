Başkanın çözümü
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevreyi korumak ve dünyayı kurtarmak için insanların ‘iki günde bir tuvalete gitmesini’ önerdi.
BREZİLYA lideri Jair Bolsonaro, tarımsal kalkınma ile çevrenin korunmasını nasıl bağdaştıracağını soran gazeteciye, tuvalete her gün gitmemenin faydalı olabileceğini söyledi. Basın toplantısında, söz konusu gazeteci, ormansızlaşma ve tarımın, dünyadaki sera gazı salımının dörtte birinden sorumlu olduğunu söyleyen raporlardan bahsetti. Brezilya lideri ise “Biraz daha az yemek yeterli. Çevre kirliliğinden bahsediyorsunuz. İki günde bir tuvalete çıkmak da yeterli. Bu, tüm dünya için daha iyi olur” cevabını verdi. Geçtiğimiz günlerde Amazon bölgesindeki ormansızlaşmanın artığını gösteren resmi verilerin ardından eleştirilerle karşılaşan Bolsonaro, artışı bildiren resmi kurumun müdürünü görevden almış ve problemin boyutları konusunda yalan söylemekle suçlamıştı.
KAYIP SÜRÜYOR
Bilim insanları, büyük bir kısmı Brezilya’da bulunan Amazonlar’daki orman kaybının, çevrenin korunmasından çok ‘kalkınmaya yönelik politikalara destek veren’ Bolsonaro’nun iş başına geldiği ocak ayından bu yana hızlandığını söylüyor. Brezilya Uzay Ajansı’nın verilerine göre, geçen yılın haziran ayına kıyasla, ormansızlaşma yüzde 88 hızlandı. Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, küresel ısınmanın hızını azaltan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu. Resmi veriler, ağaçların azalmasının başlıca nedeni olarak, sığırlar için yeni otlak alanları yaratılmasını gösteriyor. Son on yılda, daha önceki Brezilya hükümetleri, federal kurumların çabaları ve para cezalarıyla orman alanlarının kaybını azaltmıştı.
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