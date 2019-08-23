Başkan’dan şaka gibi iddia! Amazon ormanlarını çevreciler yakıyor
DÜNYANIN akciğerleri sayılan Amazon’un yağmur ormanlarında çıkan yangınlar rekor kırıyor. Yılbaşından bu yana büyük bölümü Amazon’da olmak üzere 72 binden fazla orman yangını kaydedilirken geçen yıla göre yüzde 82’lik bir artış yaşandı. Çevreciler, orman yangınlarındaki artıştan yeni Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun popülist politikalarını sorumlu tutarken o da çevreci sivil toplum kuruluşlarını suçladı.
‘ÖYLE HİSSEDİYORUM’ DEDİ
Bolsonaro, fonları kesildiği için STK’ların kendisini hedef almış olabileceğini öne sürerek “Bir savaşla karşı karşıyayız. Yangınlar, stratejik bölgelerde çıkarıldı. Tüm işaretler, buralara gidip yangın çıkarıp filme çektiklerini gösteriyor. Ben öyle hissediyorum” dedi. Bolsonaro, bu yönde elinde kanıt olmadığını da söyledi.
Sivil toplum kuruluşları ise yangınları Ocak ayında göreve gelen Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor. Bolsonaro’nun açıklamalarını ‘saçmalık’ olarak niteleyen çevreci gruplar, Brezilya liderinin ‘dikkatleri ormanların yasa dışı olarak yok edilmesine göz yumduğu ve bunu cesaretlendirdiği gerçeğinden başka yöne çekmeye çalıştığını’ öne sürdü.Dünya Meteoroloji Örgütü’nün elde ettiği uydu görüntülerinde, Amazon ormanlarında alevlerin neden olduğu dumanlar rahatlıkla görülebiliyor. Dumanların, 2.700 kilometre ötedeki Sao Paolo’ya kadar gitmesi, araçların gündüz vakti farlarını yakmak zorunda kalmasına neden oldu.
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