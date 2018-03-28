Başkan’a halk desteği artıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyu desteğinin yükselmeye başladığı bildirildi.
AP Ajansı ve NORC Merkezi’nin ortaklaşa anketine göre son aylarda dibe vuran Trump’ın halk desteği, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğine dair soruşturma ve hakkındaki seks skandalları iddialarına rağmen artmaya başladı. Buna göre ABD kamuoyunun yüzde 42’si Trump’ın başkan olarak yerine getirdiği görevini destekliyor. Ancak Amerikalıların yüzde 58’i Trump’ın başkanlığına karşı. Trump’ın bir ayda 7 puan birden destek kazanması ekonomik büyüme ve yeni vergi reformuna bağlanıyor.
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