Başkan Trump’a savcıdan 49 soru
AMERİKAN New York Times gazetesi, Rusya’nın 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine olası müdahalesini araştıran Özel Savcı Robert Mueller’in Başkan Trump’a sorulmak üzere hazırladığı iddia edilen 49 soruyu yayınladı.
Sorularla özellikle Rusya’nın Trump’ın ekibiyle muhtemel bağlantısı ve Trump’ın yargıyı yanıltma girişiminin söz konusu olup olmadığı anlaşılmaya çalışılıyor.
Amerikan AP ajansına göre; bu soruların bizzat Mueller’in hazırladığı değil, Mueller ve ekibiyle görüşen Trump’ın avukatlarının öngördüğü sorular olduğu belirtiliyor.
Trump ise Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘maskaralık’ diyerek, Rusya ile çıkar çatışmasının olmadığını savundu. Mueller ekibinin Trump’ı Büyük Jüri önünde ifade vermeye çağırmayı da değerlendirdiği, ancak Trump’ın böyle bir çağrıya uyup uymayacağının belli olmadığı da konuşuluyor.
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