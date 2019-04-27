Başkan Trump o anlaşmadan da çekiliyor
ABD Başkanı Donald Trump, 2013’te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan Silah Ticareti Anlaşması’ndan (STA) ülkesinin imzasını çekeceğini açıkladı.
Trump, Ulusal Tüfek Derneği’ne (NRA) bağlı lobi kuruluşu Ulusal Tüfek Derneği Yasama Eylem Enstitüsü’nün (NRA-ILA) Indianapolis’te düzenlediği ‘Liderler Forumu’ etkinliğinde, STA’dan imzasını çekeceğine dair belgeyi imzaladı. Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, STA’nın 2013’te eski Başkan Barack Obama döneminde imzalandığını ancak Trump’ın görevi devralmasından sonra Beyaz Saray’a onay için sunulduğu belirtildi. Açıklamada, “STA sorumsuz silah transferi sorunlarını çözmede başarısız olmuşken, ortak ve müttefiklerimize silah satmamızı engellemek isteyen bazıları için platform sağlıyor. Başkan, ABD’nin egemenlik ve haklarını asla teslim etmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur” denildi. Uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere 2013’te imzalanan anlaşmayı 101 ülke uyguluyor. ABD dışındaki diğer katılımcı tüm ülkeler anlaşmayı yürürlüğe koymuş durumda.
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