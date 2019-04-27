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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başkan Trump o anlaşmadan da çekiliyor

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Başkan Trump o anlaşmadan da çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2013’te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan Silah Ticareti Anlaşması’ndan (STA) ülkesinin imzasını çekeceğini açıkladı.

Trump, Ulusal Tüfek Derneği’ne (NRA) bağlı lobi kuruluşu Ulusal Tüfek Derneği Yasama Eylem Enstitüsü’nün (NRA-ILA) Indianapolis’te düzenlediği ‘Liderler Forumu’ etkinliğinde, STA’dan imzasını çekeceğine dair belgeyi imzaladı. Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, STA’nın 2013’te eski Başkan Barack Obama döneminde imzalandığını ancak Trump’ın görevi devralmasından sonra Beyaz Saray’a onay için sunulduğu belirtildi. Açıklamada, “STA sorumsuz silah transferi sorunlarını çözmede başarısız olmuşken, ortak ve müttefiklerimize silah satmamızı engellemek isteyen bazıları için platform sağlıyor. Başkan, ABD’nin egemenlik ve haklarını asla teslim etmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur” denildi. Uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere 2013’te imzalanan anlaşmayı 101 ülke uyguluyor. ABD dışındaki diğer katılımcı tüm ülkeler anlaşmayı yürürlüğe koymuş durumda.

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