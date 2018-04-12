Başkan Trump medya kaynaklarını fişleyecek
TRUMP yönetiminin, ABD ve ABD dışında 290 binden fazla haber kaynağını, gazeteci, editör ve blogger’ı içerik ve fikirlerine göre fişleyeceği öne sürüldü.
Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın haber takibi yapacak Washington civarında ikamet eden eleman aradığı belirtildi.
ABD yönetiminin fiziksel ve siber altyapısını korumak için bunu yaptığı belirtilirken girişime şüpheyle yaklaşananlar olumsuz bir gelişme olduğunu kaydediyor.
Trump’ın beğenmediği haberleri nedeniyle Twitter’dan ana akım medyayı hedef aldığı biliniyor.
Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Trump’ın ‘medyayı defnettiği’ söyleyerek bu nedenle de ‘ABD’nin en anti-demokratik lideri’ haline geldiğini söyledi.
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