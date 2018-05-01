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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hürriyet.com.tr
01.05.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Başkan Trump için defalarca 'aptal' demiş, günleri sayılı...

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Başkan Trump için defalarca 'aptal' demiş, günleri sayılı...

ABD'de bir haber gündeme bomba gibi düştü... En yakın adamlarından birinin kapalı kapılar ardında Başkan Trump'tan "aptal" diye bahsettiği ve bu yüzden "gidici" olduğu iddia ediliyor.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin ABD yönetimi yetkilileriyle görüşmelerde Başkan Donald Trump'dan defalarca "aptal" diye bahsettiği, kendisi olmasa "felaket yaşanacağını" savunduğu bildirildi.

NBC News kanalı, Beyaz Saray'da hala görev yapan veya Trump döneminin başında görev yapmış sekiz yetkiliye dayandırdığı haberinde, John Kelly'nin "kendisini kurtarıcı gibi sunup Başkan'a hakaret eden yorumlarıyla çevresindekilerin moralini bozduğunu" iddia etti.

Bu yetkililerden dördü, Kelly'nin Trump için "aptal" kelimesini çok defa kullandığını duyduklarını belirttiler. Bir yetkili Kelly için, "İnanamayacağınız şeyler söylüyor. Ağzından çıkan sözleri duyunca 'Bunu söylememelisin' diye düşünüyor insan" ifadesini kullandı.

Kelly ise ABD'de gündemi değiştiren NBC haberindeki iddiaları "tam bir saçmalık" diye niteledi. Kelly, "Başkan ile herkesten fazla vakit geçiren benim. Çok samimi ve güçlü bir ilişkimiz var. O benim nerede durduğumu bilir, bu haberin tam bir saçmalık olduğunu ikimiz de biliyoruz" dedi.

NBC News, Kelly'nin Trump'ın arkasından sarf ettiği bazı ifadelerden Başkan'ın da haberdar olduğunu belirterek Beyaz Saray Genel Sekreteri'nin yakında görevden alınabileceğini öne sürdü.

Rex Tillerson'ın kapalı kapılar ardından kendisinden "moron" diye bahsettiğini öğrenen Trump, kısa süre sonra onu dışişleri bakanlığı görevinden almıştı.

Dokuz ay önce göreve getirilen ve Trump'ın ikinci Beyaz Saray Genel Sekreteri olan Kelly ise emekli bir tümgeneral disipliniyle işe koyulmuş, yönetimde yaşanan kaosu ortadan kaldırmaya girişmişti.

Son dönemde kadınlarla ilgili sözleri nedeniyle de tepki çeken Kelly'nin, göreve getirilişinin birinci yıldönümü olan temmuzda Beyaz Saray'dan ayrılabileceği belirtiliyor.

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