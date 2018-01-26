Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası korkunç...

İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Charlotte Guy, erkek arkadaşına yanlışlıkla başka bir erkekle yatakta yatarken çekilmiş bir fotoğraf gönderdi. 20 yaşındaki sevgilisi Jack Hurst ile bir dargın bir barışık olan genç kız, bu hatası üzerine adeta harap oldu. Hatasını fark eden kız mesajı yanlışlıkla attığını söyleyerek sevgilisinden özür diledi ve "Ben korkunç biriyim" dedi. Jack, görüşüp durumu açıklamak isteyen kızın bu teklifini reddetti. Bunun üzerine bunalıma giren genç kız, alkol ve yüksek dozda uyuşturucu kullandı. Hurst, genç kızın mesajlarından şüphelenerek onu aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polise haber verdi ancak artık çok geçti. Kızın cesedi Manchester'dak St John Rigby College'ın yakınında bulundu. Genç kızın intihar amacıyla bu dozda alkol ve kokaini birbirine karıştırdığını iddia edildi