Başını taşla ezip partiye gitmişler

KKTC medyasında da birinci gündem maddesi haline gelen cinayet geçen pazartesi günü yaşandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde mimarlık bölümünde okuyan Nijeryalı Kennedy Dede’yi akşam saatlerinde evinden sürükleyerek çıkartan ve kapı önünde darp etmeye başlayan 7 genç, araçlarıyla kent dışına çıkardıkları Dede’yi bir gölet kenarında döverek öldürdü.

İŞKENCE SEVİYESİNDE DARP

Gözü dönmüş caniler, kurbanın dişleri ve kaburga kemiklerini kırdı, başına da taşla defalarca vurdu. İşkence seviyesine ulaşan darp, otopsi raporuna da yansıdı. Ölüm nedeni ise, şiddetli darp, akciğerlerinde ağır hasar ve başına vurulan darbeler sonucu beyin kanaması olarak kayıtlara geçti.

Cinayetin ardından diskoya eğlenmeye giden saldırganlar, zanlılardan S.D’ye (K-17) doğumgünü partisi yaptı, hiçbir şey olmamış gibi, sosyal medya hesaplarından eğlencenin fotoğrafları ile videolarını paylaştı.

ÖNCE RUM KESİMİNE KAÇTILAR

Kennedy Dede’nin cansız bedeni Salı günü bulundu. Polis, cinayetle ilgili önce 3 genci yakaladı. Diğer 4 genç ise, Kıbrıs Rum yönetimine kaçtı. Kaçan gençlerden 4’ü parasız kalınca KKTC’ye dönerek polise teslim oldu. Firardaki son sanık da dün KKTC’ye geçerken yakalandı.

Gazimağusa’da hakim karşısına çıkartılan sanıklarla ilgili 7 gün daha ek tutukluluk kararı verildi. Savcılık adına soruşturma hakkında bilgi veren Polis müfettişi Erkan Yahat, zanlılar Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Nidai Şanlı ve Aydan Sel ile yaşları 18 yaşından küçük kızlar B.Ç (16) ve S.D (17)’nin cinayet, ciddi darp ve insan kaçırma suçlarından yargılanacağına dikkat çekti.

CİNAYET NEDENİ UYUŞTURUCU MU?

Polis, sanıklardan alınan ifadeleri gizli tutuyor. Kennedy’nin aynı saldırganlar tarafından bir ay önce de kaçırılarak dövüldüğü belirtiliyor. Cinayetin nedeniyle ilgili KKTC’de 2 iddia ortaya dolaşıyor. İlk iddiaya göre, sanıklar, uyuşturucu kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle cinayeti işledi, diğer iddia ise, Kennedy’nin Kıbrıslı Türk bir kız arkadaşı olduğu, kıskançlık ve ırkçılık dürtüsüyle cinayetin işlendiği yönünde.

KURBANIN KARDEŞİ: CENAZEYİ ALACAK PARAMIZ YOK

Kennedy Dede’nin arkadaşları ve aynı üniversitede eğitim gören kızkardeşi Miriam Dede, cinayete anlam veremiyor. Miriam Dede, 5 yıl önce Ada’ya üniversite eğitimi için geldiklerini, Nijerya’da 5 çocuklu fakir bir ailenin çocukları olduklarını söyledi. Miriam Dede, “Ben öğrenci yurdunda kalıyorum. Ağabeyim ise, arkadaşlarıyla öğrenci evinde kalıyordu. Daha önce de kaçırılıp dövülmüş, parası ve değerli eşyaları çalınmıştı. Cenazesini Nijerya’ya gönderecek gücümüz yok, neden öldürdüler anlamıyorum” dedi. Kennedy Dede’nin, Gazimağusa Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazesi, öğrencisi olduğu Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından ülkesine gönderilecek.

ÜNİVERSİTE’TEN IRKÇILIK UYARISI

Cinayetin ardından protesto gösterisi düzenleyen arkadaşları ise, Ada’da siyah öğrencilerin potansiyel suçlu olarak görülmesinden şikâyet etti. Benzer bir şikâyet Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden de geldi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada Afrika kökenli öğrencilerin, ırkçılık seviyesine varan potansiyel suçlu olarak görülmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN DRAMI

KKTC üniversitelerinde 2017-18 eğitim yılında 101.026 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 55.993’ü Türkiye’den, 31.483’ü ise, 3’üncü ülkelerden. 3’üncü ülkelerden gelen öğrencilerin büyük bir bölümü Afrika kökenli. 8500 Nijeryalı öğrenciyi, 3500 ile Zimbabwe takip ediyor. Nijeryalı öğrenciler birliği başkanı Chukwyemeka Nwacukey, Afrika kökenli öğrencilerin sıkıntılarını anlatırken, “Üniversiteye öğrenci toplayan ajanslar, hem okuyup hem de çalışabileceğimiz vaadinde bulunuyor, ancak burada durum söylendiği gibi değil, çok zor durumda kalıyoruz. Rengimizden dolayı da sorunlar yaşıyoruz, kimse iş vermiyor, insanlar bizi dışlıyor, kızlar taksi çağırıp bir yere giderken bile tacize uğruyor” ifadelerini kullandı.