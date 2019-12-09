‘Başbakanlık için sandık’ önerisi

Netanyahu, ülkede koalisyon hükümetinin Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın tutumu nedeniyle kurulamadığı iddiasında bulundu. Netanyahu, Gantz’a bir kez daha koalisyon çağrısı yaparak, “Mavi-Beyaz liderleri ulusal birlik hükümeti kurmaya yanaşmıyorsa gereksiz erken seçimi engellemek için bir seçenek daha var, o da Benny Gantz ve benim aday olacağım direkt başbakanlık seçimi” dedi. Meclise koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşılması için tanınan sürenin sona ermesine günler kala gelen bu çağrıya Mavi-Beyaz lideri Gantz’ın ne cevap vereceği merak ediliyor.

HAMAS LİDERİ TÜRKİYE’DE

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yurtdışı ziyaret turunun ilk ayağında Türkiye’ye geldi. Heniyye birkaç ay sürmesi beklenen yurtdışı turunda, Katar, Malezya, Lübnan, Kuveyt ve Rusya’yı da ziyaret edecek. Heniyye, Hamas lideri seçilmesinden bu yana kısa ziyaretler için sadece Mısır’a gitti. Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.