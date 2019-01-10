Başbakana skandal photoshop
Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un Twitter’daki aile fotoğrafında ayakkabılarının ‘photoshop’lanması alay konusu oldu.
Sosyal medyada ‘ayakkabı skandalı’ (shoegate) etiketiyle paylaşılan fotoğrafta Morrison’un iki ayağında da ayakkabının sol teki bulunuyor. Olayın ardından Twitter hesabında fotoğraftaki asıl ayakkabılarının görüntüsünü paylaşan Morrison, “Departmanıma mesaj: Ayakkabılarımın parlatılmasını istemedim ancak photoshop yapacaksanız, lütfen saçlarıma odaklanın (çünkü az var), ayaklarıma değil” mesajını paylaştı.
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