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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.01.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Başbakan Şahid'e yakın 'Yaşasın Tunus' Partisi kuruldu‎

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Başbakan Şahid'e yakın 'Yaşasın Tunus' Partisi kuruldu‎

Başbakan Şahid'e yakın isimlerden oluşan, meclisin en büyük ikinci grubu Ulusal Koalisyon, "Yaşasın Tunus" ismiyle partileştiğini açıkladı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Monastir kentinde düzenlenen "Yaşasın Tunus" partisinin kuruluş toplantısına, yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Ulusal Koalisyon isimli parlamento grubunun sözcüsü Mustafa bin Ahmed, toplantıda yaptığı konuşmada, eski Tunus Cumhurbaşkanlığı Divan Başkanı Selim el-Azzabi'nin seçimler yapılıncaya kadar partinin hukuki ve siyasi işleri görevini sürdürmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ahmed, konuşmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf eş-Şahid'in partinin oluşumunun unsurlarından sadece biri olduğuna işaret ederek, başbakanın yürütmenin başında olduğunu, partide sorumluluğunun bulunmadığını vurguladı.

Partinin kuruluş bildirisinde, "modernist merkez güçlerinin bir araya getirildiği ve ulusal harekete sadık, modern devletin kazanımlarını korumada istekli oldukları" belirtildi.

Partinin hedefi 2019 seçimleri

Nida Tunus partisince istenmeyen adam olarak gösterilen Başbakan Yusuf Şahid'in ismi, geçen yaz parlamentoda yeni bir oluşumla anılmaya başlandı.

Başbakan'ın partisi Nida Tunus ile bağlarını kopardığı dönemde kurulan Ulusal Koalisyon isimli meclis grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından Başbakan Şahid'in grubu şeklinde değerlendirildi.

Başbakan Şahid'e yakın Ulusal Koalisyon, bağımsızlar ve Nida Tunus'tan istifa edenlerin katılmasıyla giderek güç kazandı.

"Şahid'in grubu" parlamentoda kan kaybeden Nida Tunus partisini üçüncü sıraya iterek 44 milletvekiliyle meclisin en büyük ikinci partisi olmuştu.

Tunus'ta olağan seçim takvimine göre, seçimlerin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor ancak seçim sürecinin başlaması için cumhurbaşkanının en az üç ay öncesinde seçim kararnamesini imzalaması gerekiyor.

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