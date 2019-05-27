Başbakan Kurz’un kaderi oylanıyor
Avusturya’da bugün mecliste hükümet için verilen güvenoyu önergesi oylanacak.
Hükümet güvenoyu alamazsa 31 yaşındaki Başbakan Sebastian Kurz, görevini bırakmak zorunda kalacak. Ülkede aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin yer aldığı video skandalının ortaya çıkmasından sonra başlayan hükümet krizi hâlâ sürüyor. Eğer hükümete güven oyu çıkamazsa Kurz Avusturya’da en kısa süre başbakanlık yapan siyasetçi olarak tarihe geçecek. Kurz, 18 Aralık 2017’den bu yana şansölye. Kurz, eski koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ ve SPÖ’nün bugün düzenlenecek güven oylamasında olumsuz yönde oy kullanacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi.
KİLİT ROLÜ SPÖ OYNAYACAK
Yapılacak güven oylamada kilit rolü muhalefette bulunan sosyal demokratlar oynayacak. İspanya’nın İbiza Adası’nda Rus işadamı olduğu iddia edilen bir şahsın yeğeni olduğunu söyleyen bir kadınla pazarlık yaparken görüntüleri ortaya çıkan FPÖ lideri Heinz-Christian Strache istifa etmiş, koalisyon da dağılmıştı.
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