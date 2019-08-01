Başbakan Adern’e yerli isyanı
Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maoriler kutsal arazileri üzerine tasarlanan 500 konutluk proje ve hükümetin çocuklarını devlet korumasına alma politikalarına karşı ayaklandı.
Maoriler, nisan ayında ülkede camilere yönelik saldırıların ardından sergilediği duruşla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e iki ayrı önemli konu gündemdeyken yurtiçinde seyahatte olması nedeniyle tepkili. Maori halkı, salı günü başkent Wellington’da bulunan parlamento binasına yürüdü. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde 290 çocuğun kendilerinden zorla alınarak bakım kurumlarına yerleştirildiğine dikkat çeken Maoriler, devleti yerlileri hedef almakla suçluyor. Çocuk Bakanlığı söz konusu uygulamasına gerekçe olarak ebeveynlerin madde bağımlılığı, bebeklerin sağlık imkanlarından mahrum kalması ve aile içi şiddeti gösteriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle