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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON
06.04.2018 - 01:18, Son Güncelleme:

Barzani'nin ABD Temsilcisi doğruladı: PKK, Sincar’dan çekiliyor

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Barzani'nin ABD Temsilcisi doğruladı: PKK, Sincar’dan çekiliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin ABD Temsilcisi Sami Abdul Rahman, terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çekildiğini doğruladı. Rahman, Suriye’de Kürtlerin temsili için tüm Kürt siyasi partilerinden oluşacak koalisyon modelini savunduklarını belirtirken, İran-Irak savaşı sırasında kendi ülkesinde kurulan ‘Irak Kürdistan Cephesi’ örneğini işaret etti.

Terör örgütü PKK’nın Irak’ta sizin bölgenizde yer alan Sincar’dan çekilmesine ilişkin çelişkili haberler geliyor. Kimilerine göre çekilme gerçek değil. Sizdeki bilgi ne yönde?

Bölge halkına veda ettikleri görüntüler televizyonlarda yayınlandı. DEAŞ’ın Ezidilere yönelik soykırımı sırasında PKK’nın yardıma koşmasına müteşekkiriz. Ezidilere yardım eden herkese müteşekkiriz. Ancak Sincar’da PKK’ya yer olmadığını hep söyledik. Öte yandan Sincar’da yeni bir çatışma da istemedik çünkü Sincar halkı zaten yeterince acı çekti. O nedenle de PKK’nın çekilmesinden memnunuz. Umarız bu Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu açılımdır. Bu çekilmenin Türkiye’nin kendi topraklarına yönelik tehdidin artık orada olmadığını anlamasına yardımcı olmasını umuyoruz.

Tamamen çekildiler diyebiliyor musunuz?

Tamamen diyebilir miyim bilmiyorum ama çekilmeye başladılar.

SURİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ

Ankara ile Washington arasında PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Menbiç’ten çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Türkiye başta Menbiç olmak üzere Suriye’de PYD/YPG’nin kontrol ettiği bölgelerde diğer Kürt partilerinin yönetime dâhil olmasını istiyor. Mesut Barzani’nin bu süreçte bir rol oynaması söz konusu olur mu?

Belki Amerika’da en bilinen PYD ama Suriye’de pek çok Kürt siyasi partisi var ve çok farklı görüşleri temsil ediyorlar. Kürdistan Bölgesel Hükümeti olarak Suriye’deki Kürtler için en iyi olanın bütün bu görüşlerin temsil edildiği bir çeşit koalisyon olduğunu savunduk. Irak’ta da 90’larda ‘Irak Kürdistan Cephesi’ isimli bir yapı vardı ve bölgedeki 8 ayrı siyasi partiyi bir araya getirmişti. Bu bizim Suriye için hep konuştuğumuz bir model. Eğer Suriye’de o yönde adımlar atılırsa bunu son derece olumlu görürüz.

ABD’NİN SURİYE FONUNU DONDURMA HABERLERİ KAYGI VERİCİ

ABD’nin Suriye’den çekilmesi sizi nasıl etkiler?

ABD’nin Suriye’den ani çıkışı olumsuz bir mesaj olur. Uluslararası topluma ihtiyaç var. Suriye’deki teröristlerin vekalet savaşlarını sürdürmek için Irak’a gelmesini istemiyoruz. Bizim zaten yeterince sorunumuz var. ABD bütçesinden Suriye’de yeniden yapılandırma için ayrılan fonlardan bir kısmının dondurulduğuna ilişkin haberlerden kaygılıyız. Bu hem bizim için, hem Suriye halkı, hem de Suriye’deki Kürt toplumu için alarm zillerinin çalması demek.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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