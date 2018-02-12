Barzani vazgeçmiyor.... Teröre açık destek!

Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarını temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için Kuzey Irak yönetiminden tepki çeken bir açıklama geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup TSK'nın operasyon düzenlediği Afrin'e giderek 'destek' açıklamasında bulundu.

Afrin'e ilaç ve çeşitli malzemeler götürdüğü ifade edilen grup içinde bölgenin en büyük partilerinden, KDP'li milletvekili Ali Halo, KYB'li milletvekili Abbas Fettah, Değişim Hareketi (Goran) Parlamenteri Şerko Heme Emin gibi isimler yer aldı. Kuzey Iraklı siyasetçilerin Afrin'e yönelik ziyareti esnasında düzenlenen basın açıklamasında söz alan Ali Halo, 'Afrin'in sesini dünyaya duyuracağız' ifadesini kullandı. IKBY'den Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin ilk skandal açıklama, Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar'dan gelmişti. Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını söylemişti.