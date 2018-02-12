Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Barzani vazgeçmiyor.... Teröre açık destek!

    Barzani vazgeçmiyor.... Teröre açık destek!

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarını temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için Kuzey Irak yönetiminden tepki çeken bir açıklama geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup TSK'nın operasyon düzenlediği Afrin'e giderek 'destek' açıklamasında bulundu.

    Afrin'e ilaç ve çeşitli malzemeler götürdüğü ifade edilen grup içinde bölgenin en büyük partilerinden, KDP'li milletvekili Ali Halo, KYB'li milletvekili Abbas Fettah, Değişim Hareketi (Goran) Parlamenteri Şerko Heme Emin gibi isimler yer aldı.

    Kuzey Iraklı siyasetçilerin Afrin'e yönelik ziyareti esnasında düzenlenen basın açıklamasında söz alan Ali Halo, 'Afrin'in sesini dünyaya duyuracağız' ifadesini kullandı.

    IKBY'den Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin ilk skandal açıklama, Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar'dan gelmişti. Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , BARZANİ , IKBY
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri