Barzani Suriye’nin kuzeyi için devrede
IRAK Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar, Başkan Mesud Barzani’nin Suriye’nin kuzeyinde bir çözüm bulabilmek için çalıştığını söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakın Rudaw sitesine konuşan Mele Bahtiyar, “Mesud Barzani Rojava ile ilgili bir çözüm bulunması için perde arkasından çalışmalara başladı” dedi. Mele Bahtiyar, daha önce de Mesud Barzani başkanlığında Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Demokratik Toplum Hareketi (TEVDEM) arasında yapılan Erbil ve Duhok anlaşmalarını desteklediklerini ifade etti. Cenevre sürecinin önemine değinen Bahtiyar, sözlerine şunları ekledi: “Kürtler destek sağlamak için diplomatik çalışmalar yürütmeye başlamalı. Kürdistan bölgesindeki bütün siyasi tarafların katılımıyla ortak bir heyet kurulmalı ve bu heyet sorunun tarafı olan ülkelerin başkentlerini ziyaret etmeli.” Bahtiyar, Mesud Barzani’nin bu teklifin uygulanabilmesi için yardımcı olabileceğini kaydetti.
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