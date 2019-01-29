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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Barışın çerçevesi çizildi

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Barışın çerçevesi çizildi

1996-2001 arasında ülkeyi yöneten Taliban iktidarı, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin Afganistan’ı işgaliyle son buldu. ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini çekmek istiyor. Bunun için de ateşkes ilanını ve Taliban’ın Afgan hükümetiyle görüşmelere başlamasını şart koşuyor. Afganistan’da Türkiye dahil 39 ülkeden 22 bin asker var. Amerikan askeri sayısı ise 14 bin. Trump ilk aşamada bunların 7 binini geri çekmeyi düşünüyor.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile 17 yıllık çatışmayı sonladıracak barış yolunda bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Geçen hafta Katar’da Taliban yetkilileriyle yapılan altı günlük görüşmelere ilişkin Afganistan yönetimini bilgilendirmek üzere pazar günü başkent Kabil’e giden Halilzad, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, “Anlaşma halini almadan önce detaylandırılaması gereken bir çerçeve taslağa sahibiz” dedi. Halilzad, mutabakat kapsamında Taliban’ın, Afganistan topraklarının bir “terör üssü” olarak kullanılmasını engelleme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti. Görüşmelere yakın üst düzey bir Taliban yetkilisi de, yabancı askerlerin çekilmesi ve Afganistan’ın terör üssü olmaması yönünde Taliban vaadini içeren taslak anlaşmayı doğruladı.

‘YILLAR SÜREBİLİR’

Uzmanlar gelişmeyi bir “milat” olarak nitelendirse de henüz yabancı askerlerin Afganistan’dan çekilmesi ya da ateşkese ilişkin bir takvim üzerinde anlaşma sağlanmış değil. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, cumartesi günü “Çekilme takvimi olmaksızın diğer meselelerde ilerleme mümkün değil” açıklaması yapmıştı. Bu nedenle Afganistan’da bir barış anlaşması imzalanmasının yıllar alabileceği belirtiliyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün Taliban’a çağrı yaparak, Afganların barış taleplerini kabul etmelerini ve Afgan hükümetiyle ciddi müzakerelere başlamalarını istedi. Gani daha önce de benzer girişimlerde bulunmuş fakat Taliban, bakanları “kukla” olarak nitendirerek, bu çağrıları geri çevirmişti.

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