Barışın çerçevesi çizildi
1996-2001 arasında ülkeyi yöneten Taliban iktidarı, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin Afganistan’ı işgaliyle son buldu. ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini çekmek istiyor. Bunun için de ateşkes ilanını ve Taliban’ın Afgan hükümetiyle görüşmelere başlamasını şart koşuyor. Afganistan’da Türkiye dahil 39 ülkeden 22 bin asker var. Amerikan askeri sayısı ise 14 bin. Trump ilk aşamada bunların 7 binini geri çekmeyi düşünüyor.
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile 17 yıllık çatışmayı sonladıracak barış yolunda bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Geçen hafta Katar’da Taliban yetkilileriyle yapılan altı günlük görüşmelere ilişkin Afganistan yönetimini bilgilendirmek üzere pazar günü başkent Kabil’e giden Halilzad, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, “Anlaşma halini almadan önce detaylandırılaması gereken bir çerçeve taslağa sahibiz” dedi. Halilzad, mutabakat kapsamında Taliban’ın, Afganistan topraklarının bir “terör üssü” olarak kullanılmasını engelleme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti. Görüşmelere yakın üst düzey bir Taliban yetkilisi de, yabancı askerlerin çekilmesi ve Afganistan’ın terör üssü olmaması yönünde Taliban vaadini içeren taslak anlaşmayı doğruladı.
‘YILLAR SÜREBİLİR’
Uzmanlar gelişmeyi bir “milat” olarak nitelendirse de henüz yabancı askerlerin Afganistan’dan çekilmesi ya da ateşkese ilişkin bir takvim üzerinde anlaşma sağlanmış değil. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, cumartesi günü “Çekilme takvimi olmaksızın diğer meselelerde ilerleme mümkün değil” açıklaması yapmıştı. Bu nedenle Afganistan’da bir barış anlaşması imzalanmasının yıllar alabileceği belirtiliyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün Taliban’a çağrı yaparak, Afganların barış taleplerini kabul etmelerini ve Afgan hükümetiyle ciddi müzakerelere başlamalarını istedi. Gani daha önce de benzer girişimlerde bulunmuş fakat Taliban, bakanları “kukla” olarak nitendirerek, bu çağrıları geri çevirmişti.
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