Barışa dair işaret yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBarışa dair işaret yok
Dünya Barışa dair işaret yok
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
16.03.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

Barışa dair işaret yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barışa dair işaret yok

SURİYE’de 15 Mart 2011 tarihinde patlak veren olaylarla başlayan içsavaş sekizinci yılına girdi. Savaş geride korkunç bir tablo bırakırken henüz barışın yaklaştığına dair de işaret yok.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin son verilerine göre içsavaşın kurban sayısı 353 bin 935 kişi oldu. Bu rakamın 106 bin 390’ını siviller oluşturuyor.

Bunlardan 19 bin 811’i çocuk, 12 bin 513’ü ise kadın. Suriye trajedisinin bu resmi can kaybı rakamları da gerçek tabloyu yansıtmaktan uzak. Kayda alınamayan can kaybıyla bu sayının 500 bine yaklaştığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Yaralı bilançosu ise daha da feci bir duruma işaret ediyor. BM rakamlarına göre iç savaşta yaralananlardan 1 milyon 500 bini engelli oldu.

MÜLTECİLER BEŞ ÜLKEDE TOPLANDI

Suriye’de içsavaşın patlak verdiği yıl nüfus 23 milyon civarındaydı. Trajedinin 7’nci yıldönümünde ülkeyi terk ederek mülteci haline gelen kişi sayısının 5.5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Suriyeli mültecilerin yüzde 95’i beş ülkeye yerleşti. Bu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır. Yine resmi istatistiklere göre en büyük mülteci göçü Türkiye’ye gerçekleşti.

Türkiye’de günümüzde 3 milyon 540 bin 648 kayıtlı Suriye vatandaşı bulunuyor. Ürdün’deki sayı 1 milyon 300 bin kişi. Üçüncü sırada Irak geliyor. Bu ülkedeki Suriyeli sığınmacı sayısı 246 bin. Dördüncü sırada ise 126 bin Suriyeli ile Mısır geliyor.

ESAD LEHİNE DÖNDÜ

Suriye krizinde en fazla söz sahibi olma rolüne üstlenen Rusya ile ABD gibi ülkelerde ise Suriyeli mülteci sayısı sözü edilemeyecek kadar düşük. Mültecilerin yanı sıra 6 milyondan fazla Suriyeli ülke içinde göç etmek zorunda kaldı.

Barış için Cenevre, Astana ve Soçi olmak üzere uzlaşma süreçleri devam ediyor. Ancak Rusya’nın devreye girmesiyle de savaş Esad rejimi lehine dönerken henüz savaşın biteceğine dair ciddi bir işaret bulunmuyor.

DOĞU GUTA’DAN 12 BİN KİŞİ ÇIKTI

Suriye ordusunun, kuşatma altında tutarak ilerlediği muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’dan dün 12 bin kişi tahliye edildi. Bu Suriye ordusunun 18 Şubat’ta başlattığı operasyondan bugüne açık ara en büyük tahliye oldu. Suriye rejimi, halkın bölgeden ayrılabilmesi için koridor açmıştı. Tahliyenin ardından Suriye ordusu, Hammuriye kasabasını ele geçirerek Doğu Guta’nın yüzde 70’ini hâkimiyeti altına aldı. Kasabayı kontrolünde tutan Feylak el-Rahman örgütü geri çekildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'