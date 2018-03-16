Barışa dair işaret yok
SURİYE’de 15 Mart 2011 tarihinde patlak veren olaylarla başlayan içsavaş sekizinci yılına girdi. Savaş geride korkunç bir tablo bırakırken henüz barışın yaklaştığına dair de işaret yok.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin son verilerine göre içsavaşın kurban sayısı 353 bin 935 kişi oldu. Bu rakamın 106 bin 390’ını siviller oluşturuyor.
Bunlardan 19 bin 811’i çocuk, 12 bin 513’ü ise kadın. Suriye trajedisinin bu resmi can kaybı rakamları da gerçek tabloyu yansıtmaktan uzak. Kayda alınamayan can kaybıyla bu sayının 500 bine yaklaştığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor.
Yaralı bilançosu ise daha da feci bir duruma işaret ediyor. BM rakamlarına göre iç savaşta yaralananlardan 1 milyon 500 bini engelli oldu.
MÜLTECİLER BEŞ ÜLKEDE TOPLANDI
Suriye’de içsavaşın patlak verdiği yıl nüfus 23 milyon civarındaydı. Trajedinin 7’nci yıldönümünde ülkeyi terk ederek mülteci haline gelen kişi sayısının 5.5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Suriyeli mültecilerin yüzde 95’i beş ülkeye yerleşti. Bu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır. Yine resmi istatistiklere göre en büyük mülteci göçü Türkiye’ye gerçekleşti.
Türkiye’de günümüzde 3 milyon 540 bin 648 kayıtlı Suriye vatandaşı bulunuyor. Ürdün’deki sayı 1 milyon 300 bin kişi. Üçüncü sırada Irak geliyor. Bu ülkedeki Suriyeli sığınmacı sayısı 246 bin. Dördüncü sırada ise 126 bin Suriyeli ile Mısır geliyor.
ESAD LEHİNE DÖNDÜ
Suriye krizinde en fazla söz sahibi olma rolüne üstlenen Rusya ile ABD gibi ülkelerde ise Suriyeli mülteci sayısı sözü edilemeyecek kadar düşük. Mültecilerin yanı sıra 6 milyondan fazla Suriyeli ülke içinde göç etmek zorunda kaldı.
Barış için Cenevre, Astana ve Soçi olmak üzere uzlaşma süreçleri devam ediyor. Ancak Rusya’nın devreye girmesiyle de savaş Esad rejimi lehine dönerken henüz savaşın biteceğine dair ciddi bir işaret bulunmuyor.
DOĞU GUTA’DAN 12 BİN KİŞİ ÇIKTI
Suriye ordusunun, kuşatma altında tutarak ilerlediği muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’dan dün 12 bin kişi tahliye edildi. Bu Suriye ordusunun 18 Şubat’ta başlattığı operasyondan bugüne açık ara en büyük tahliye oldu. Suriye rejimi, halkın bölgeden ayrılabilmesi için koridor açmıştı. Tahliyenin ardından Suriye ordusu, Hammuriye kasabasını ele geçirerek Doğu Guta’nın yüzde 70’ini hâkimiyeti altına aldı. Kasabayı kontrolünde tutan Feylak el-Rahman örgütü geri çekildi.
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