Barış için Berlin fırsatı

LİBYA’da meşru Trablus hükümeti ile Halife Hafter’in sorumluluğundaki milisler arasında geçen nisandan bu yana süren çatışmaları sonlandırmak amacıyla önceki gün Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan uluslararası konferans, bu ülkede barış fırsatı için önemli bir dönemeç oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, “Şubat ayı başında Berlin’de dışişleri bakanları düzeyinde Libya konferansının devamını yapmaya karar verdik” dedi. Berlin Konferansı’nın sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletler’in (BM) silah ambargosuna uyma çağrısında bulunuldu. Libya’da kalıcı barış yolunda üzerinde uzlaşılan başlıca unsurlar ve 55 maddeden bazıları şöyle:

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ: Libya’nın toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine kuvvetle bağlı olunduğu teyit edildi. Bildirgede “Sadece Libyalıların öncülük ettiği ve Libyalılara ait bir siyasi süreç çatışmayı sona erdirerek kalıcı barış getirebilir” dendi.

ATEŞKESİN SAĞLANMASI: Bildirgede kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla tüm ilgili taraflara daha fazla gayret sarf etme yönünde çağrıda bulunuldu.

SİLAH AMBARGOSU: Tüm aktörler, askeri imkan ve kabiliyeti finanse etmek, paralı asker görevlendirmek dahil, çatışmayı alevlendirecek, BMGK silah ambargosu veya ateşkes ile çelişecek her türlü eylemden kaçınmaya davet edildi.

KAPSAYICI HÜKÜMET: Başkanlık Konseyi kurulması ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan tek, birleşik, kapsayıcı ve etkili bir Libya hükümeti kurulması istendi. Ülkede yürütme, yasama, yargı ve diğer devlet kurumlarının bütünlüğünün sağlanması çağrısı yapıldı.

‘TÜRKİYE SÜRECİN KİLİT AKTÖRLERİNDEN BİRİ’

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekâlet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir” dedi. Berlin Konferansı ile ilgili başlıca dış tepkiler şu şekilde:

MAAS: HEDEFİNE ULAŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konferansın hedefine ulaştığını belirtti. Burada en önemli hedefin Libya’daki tarafları destekleyenlerin bu desteklerini durdurması olduğunu ifade eden Maas, böylelikle çatışmanın taraflarının masaya oturmaya zorlanabileceğini dile getirdi.

POMPEO: ÜMİTLİYİM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya Konferansı’nda ortaya çıkan atmosferden ümitli olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başkan Putin’in, Başbakan Merkel’in ve BM Özel Temsilcisi Selame’nin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler” dedi.

LAVROV: TARAFLAR CİDDİ BİR DİYALOG KURAMADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın konferansın sonucunu takdir ettiğini ancak çatışmanın tarafları arasında yaklaşımlardaki farklılıkların sürdüğüne dikkati çekti. Lavrov, “Libya’daki taraflar arasında kararlı, ciddi bir diyalog henüz sağlanamıyor. Farklı yaklaşımlar çok fazla” diye konuştu.

‘HAFTER TELEFONUNU KAPATIP BERLİN’İ TERK ETTİ’

RUS haber sitesi Sputnik, Libya’da isyancı güçlerin sorumlusu Halife Hafter’in Berlin’deki konferansı kimseye haber vermeden terk ettiğini iddia etti. Moskova’daki bir diplomatik kaynak, “Berlin’de ateşkes anlaşmasını reddeden taraf Hafter’di. Tuhaf davrandı. Telefonunu kapattı, temas kurmadı ve kimseye haber vermeden gitti” dedi. Hafter, 13 Ocak’ta Türkiye ile Rusya’nın Moskova’da hazırladığı ateşkes anlaşmasını da imzalamamıştı.