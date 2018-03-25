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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
25.03.2018 - 00:48, Son Güncelleme:

Barcelona sokakları karıştı

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Barcelona sokakları karıştı

İSPANYA’ya bağlı özerk bölge Katalonya’da geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de yapılan ve İspanyol polisinin sert müdahalesiyle de gündeme gelen bağımsızlık referandumunun ardından ayrılıkçı Katalan siyasetçilere karşı önceki gün yeni bir adım geldi.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Adayı Jordi Turull’un da olduğu 5 siyasetçinin tutuklanmasına ve tutuklulara kefalet hakkının tanınmamasına karar verdi. Bunun yanı sıra, mahkeme, tutuklananlar dahil 25 Katalan liderin devlete itaatsizlik, isyan ve zimmete para geçirme iddialarıyla yargılanmasına hükmetti. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanların 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

9 KİŞİ TUTUKLU

Mevcut tabloda 25 kişiden, 9’u tutuklu, 9’u tutuksuz şekilde yargılanıyor; 7’si ise kaçak durumda. İspanya Yüksek Mahkemesi’nin kararlarını protesto eden Katalanlar, Barcelona sokaklarına çıktı. Hükümet binalarına doğru yürüyen protestoculara polis coplarla müdahale etti. Çatışmada 20 kişi yaralandı. Ayrılık yanlıları, yüksek mahkeme yargıcının ve İspanya Kralı 6. Felipe’nin posterlerini yaktı. Eylemciler, “Siyasi mahkumlara özgürlük” ve “İşgal güçleri dışarı” diye sloganlar attı. Ayrılıkçı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), taraftarlarını, siyasi haklara ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı barışçıl gösteri yapmaya çağırdı. Barcelona dışında Katalonya’nın farklı kentlerinde de olaylar çıktı.

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