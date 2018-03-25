Barcelona sokakları karıştı
İSPANYA’ya bağlı özerk bölge Katalonya’da geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de yapılan ve İspanyol polisinin sert müdahalesiyle de gündeme gelen bağımsızlık referandumunun ardından ayrılıkçı Katalan siyasetçilere karşı önceki gün yeni bir adım geldi.
İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Adayı Jordi Turull’un da olduğu 5 siyasetçinin tutuklanmasına ve tutuklulara kefalet hakkının tanınmamasına karar verdi. Bunun yanı sıra, mahkeme, tutuklananlar dahil 25 Katalan liderin devlete itaatsizlik, isyan ve zimmete para geçirme iddialarıyla yargılanmasına hükmetti. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanların 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
9 KİŞİ TUTUKLU
Mevcut tabloda 25 kişiden, 9’u tutuklu, 9’u tutuksuz şekilde yargılanıyor; 7’si ise kaçak durumda. İspanya Yüksek Mahkemesi’nin kararlarını protesto eden Katalanlar, Barcelona sokaklarına çıktı. Hükümet binalarına doğru yürüyen protestoculara polis coplarla müdahale etti. Çatışmada 20 kişi yaralandı. Ayrılık yanlıları, yüksek mahkeme yargıcının ve İspanya Kralı 6. Felipe’nin posterlerini yaktı. Eylemciler, “Siyasi mahkumlara özgürlük” ve “İşgal güçleri dışarı” diye sloganlar attı. Ayrılıkçı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), taraftarlarını, siyasi haklara ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı barışçıl gösteri yapmaya çağırdı. Barcelona dışında Katalonya’nın farklı kentlerinde de olaylar çıktı.
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