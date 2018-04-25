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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
25.04.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Barbaros Şansal kararı KKTC'yi karıştırdı

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Barbaros Şansal kararı KKTC'yi karıştırdı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyken (KKTC) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tepki çeken ve geçen yıl ocak ayında sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal’ın Ada’ya giriş yasağının kaldırılması, KKTC Meclisi’nde tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan muhalefetteki Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Barbaros Şansal’ın KKTC’ye giriş yasağının kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Arıklı, Şansal’ın ülkeye giriş yaparken uyuşturucuyla yakalandığını, yasalara göre cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesi gerektiği halde bunun uygulanmadığını söyledi.

’BAKANLAR KURULU’NUN KEYFİ KARARI’

KKTC Bakanlar Kurulu’nun keyfi olarak Barbaros Şansal’ın Ada’ya giriş yasağını kaldırdığını iddia eden Arıklı, sınır dışı kararı nedeniyle bazı aileler bölünürken, Şansal’a yönelik uygulamanın bu kişiler için yapılmadığını ileri sürdü.

Dönemin İçişleri Bakanı Asım Akansoy ise Barbaros Şansal ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını, kişiye özel bir muamele yapılmadığını söyledi. Akansoy, ’daha önce aynı suçu işlememiş olması, eser miktarda uyuşturucuyla yakalanmış olması ve ülkede yatırımı bulunması’ nedeniyle Şansal’ın KKTC’ye girişÿyasağının kaldırıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da Barbaros Şansal’ın sınır dışı kararının iptal edildiğini ancak daha sona yeni suç işlememesine ve önceki karar iptal edilmemesine rağmen, sınır dışı kararı alındığını söyledi.

’İSYANIMIZ ÇİFTE STANDARDA’

Daha sonra sosyal medyadanÿyeni bir açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise "Derdimiz Barbaros Şansal meselesi değildir. Derdimiz; ünlü, zengin veya torpili olmadığı için birçok kişinin sessiz sedasız sınır dışı edilmesidir. İsyanımız çifte standartadır" dedi.

Barbaros Şansal, KTKC’de uyuşturucu kullanmak suçundan bir ay hapis yatmıştı. KKTC yasalarına göre uyuşturucudan hapis cezası alan kişi sınır dışı ediliyor.

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