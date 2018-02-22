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    Baran’ı mart ayında iki yarışma bekliyor

    BERLİN
    22.02.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    İki kez Türkiye dart şampiyonu olan Baran Özdemir, Mart ayında Leverkusen’de yapılacak uluslararası dart yarışmasına hazırlanıyor.

    GÜNÜN büyük bölümünü antrenmanlara geçiren Baran Özdemir, “Dart sporu görüldüğü kadar çok basit bir spor değil. Konsantre olmak gerekir. Bu sporun en önemli özelliği sporcunun konsantresi. Yoğun şekilde çalışıyorum. Mart ayında iki turnuvaya katılacağım. Biri Baden Württemberg Eyalet Şampiyonası, diğeri Leverkusen’de yapılacak olan uluslararası bir şampiyona” dedi.

    Türk milli takımında yer aldığını belirten Özdemir, “Dart sporu Türkiye’de çok yaygın değil. Sevdirmek lazım. Türkiye’de en iyi ilk altı sporcudan biriyim. 24 yaş altı dart sporcuları arasında ise liste birincisiyim” diye konuştu.
    Almanya’da ve Türkiye’de şampiyonlukları bulunan Özdemir, altı yaşından beri dart oynadığını ve bu sporu da uzun süre yapmayı planladığın da sözlerine ekledi.

    Etiketler: dart , Baran Özdemir , Almanya , avrupadan haberler
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