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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
25.07.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Baraj çöktü... Laos’ta facia: 24 ölü, yüzlerce kayıp var

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Baraj çöktü... Laos’ta facia: 24 ölü, yüzlerce kayıp var

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’un güney ucundaki Attapeu vilayetinde önceki gün geç saatlerde inşa halindeki bir hidroelektrik barajı çöktü.

Taşkın suları nedeniyle altı köy sular altında kalırken, en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişiye henüz ulaşılamadığı için ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. 7 bin kişi evsiz kalırken, binaların çatılarında mahsur kalan köylüler botlarla kurtarıldı. Attapeu’da sular altında kalan alanlarda telefonların çekmediği ve bölgeyle iletişimin güçlükle kurulabildiği öğrenildi.

Baraj çöktü... Laos’ta facia: 24 ölü, yüzlerce kayıp var

770 METRE
8 metre genişliğinde, 770 metre uzunluğunda ve 16 metre yüksekliğindeki barajın, Laos, Tayland ve Güney Koreli firmaların yapımını üstlendiği Xe-Pian Xe-Namnoy Hidroelektrik Santralı projesine ait olduğu açıklandı. Güney Koreli şirket, “kısmi hasar”ın pazartesi gecesi fark edildiğini fakat yoğun yağış ve bozuk yol bağlantıları nedeniyle acil tamirat girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını savundu.

Baraj çöktü... Laos’ta facia: 24 ölü, yüzlerce kayıp var
Ülkede 2017 itibarıyla 46 tane hidroelektrik santral bulunurken, 56’sının ise yapımı devam ediyor. Laos, hidroelektrik santrallarıyla ürettiği elektriğin üçte ikisini ihraç ediyor.

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