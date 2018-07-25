Baraj çöktü... Laos’ta facia: 24 ölü, yüzlerce kayıp var
Güneydoğu Asya ülkesi Laos’un güney ucundaki Attapeu vilayetinde önceki gün geç saatlerde inşa halindeki bir hidroelektrik barajı çöktü.
Taşkın suları nedeniyle altı köy sular altında kalırken, en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişiye henüz ulaşılamadığı için ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. 7 bin kişi evsiz kalırken, binaların çatılarında mahsur kalan köylüler botlarla kurtarıldı. Attapeu’da sular altında kalan alanlarda telefonların çekmediği ve bölgeyle iletişimin güçlükle kurulabildiği öğrenildi.
770 METRE
8 metre genişliğinde, 770 metre uzunluğunda ve 16 metre yüksekliğindeki barajın, Laos, Tayland ve Güney Koreli firmaların yapımını üstlendiği Xe-Pian Xe-Namnoy Hidroelektrik Santralı projesine ait olduğu açıklandı. Güney Koreli şirket, “kısmi hasar”ın pazartesi gecesi fark edildiğini fakat yoğun yağış ve bozuk yol bağlantıları nedeniyle acil tamirat girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını savundu.
Ülkede 2017 itibarıyla 46 tane hidroelektrik santral bulunurken, 56’sının ise yapımı devam ediyor. Laos, hidroelektrik santrallarıyla ürettiği elektriğin üçte ikisini ihraç ediyor.
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