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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Alamy
19.11.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Banyoya telefonla girince hafızasını kaybetti

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Banyoya telefonla girince hafızasını kaybetti

Hollanda'nın Beverwijk kentinde, banyoya telefonla giren 13 yaşındaki bir kız çocuğu, elektrik akımına kapılarak, ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonucu hafızasını kaybeden kız çocuğunun vücudunda yanıklar oluştu.

Journal of Medical Case Reports' adlı dergiye göre, Hollandalı kız çocuğu 'büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle' elektrik akımına kapıldı.

Kız çocuğunun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, onu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu. Telefonu şarj cihazından çıkaran anne, kızını banyodan dışarı taşıdı.

Telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluşan kız çocuğu, kaz sonrası hafızasını kaybetti. Beverwijk Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan Hollandalı kız, kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadı.

Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına, telefon bataryası değil, suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.

Hollandalı hekimler, çocuklarda elektrik yaralanmalarının çoğunun ev ortamında, düşük voltajlı elektrik akımından meydana geldiğini belirtiyor. Hekimlere göre, çocuklar arasında giderek yaygınlaşan akıllı telefonlardan kaynaklı elektrik çarpmaları, hem denetim eksikliği hem de bilgisizlikten kaynaklanıyor.

Hekimler, elektrikli aletlerin, suya yakın yerlerde prize takılmaması ve ıslak ortamda kullanılmamasını öneriyor. Bu konuda, çocukların, ebeveynler ve öğretmenleri tarafından bilgilendirmeleri tavsiye ediliyor.

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