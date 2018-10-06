Banksy'nin Kırmızı Balonlu Kız resmi parçalara ayrıldı
Banksy'nın en çok bilinen eseri olan Kırmızı Balonlu Kız, dün yapılan bir açık artırmada satıldıktan sonra kağıt öğütme makinesinde yanlışlıkla parçalara ayrıldı.
Kimliği bilinmeyen sanatçı Banksy'nin ünlü eseri Kırmızı Balonlu Kız, dün İngiltere'de yapılan açık artırmanın ardından yanlışlıkla öğütüldü.
1 milyon 250 bin dolara alıcı bulan eserin değerinin ortadan kalktığı düşünülse de uzmanlar, eserin yeni halinin oldukça ilgi görmesi sebebiyle değerinin ikiye katlanmış olabileceğini söylüyor.
Açık artırmaya telefonla katılan bir kişi tarafından satın alınan eser birdenbire kağıt öğütücüsünün içinden geçti ve alarm çaldı.
Banksy, Kırmızı Balonlu Kız eseri için Instagram'dan bir paylaşım yaptı ve "Gidiyor, gidiyor, gitti" notunu düştü.
Öğütülmüş parçaları bir araya getirilerek çerçeveye konulan eser, yarısı dışarıda kalmış biçimde sergileniyor.
Eseri satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı. Öğütülen eserin aslında gerçek bir Banksy resmi olmayabileceği de öne söyleniyor.
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