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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
26.08.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Banksy'nin Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu

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Banksy'nin Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu

İngiliz sanatçı Banksy'nin, Dover'daki bir binanın duvarına çizdiği "Brexit" resmi ortadan kayboldu. Duvar resminin üzerinin boyanmış ya da satılmak için sökülmüş olabileceği belirtiliyor.

Fransa'nın Calais kentine seferlerin yapıldığı Dover Feribot Terminali yakınlarındaki bir metruk binanın duvarında Mayıs 2017'de beliren resimde bir inşaat işçisi AB bayrağındaki bir yıldızı elindeki keskiyle parçalıyordu.

Binanın sahibi olan Godden ailesinin üyeleri, iskelenin kurulmasından bir gün sonra kaybolan resmi ne yapacaklarına karar vermediklerini ancak "Muhafaza etme, üzerini boyama ya da satma seçeneklerini incelediklerini" açıklamıştı.

Aile daha önce yine kendi binalarından birine ait bir Banksy resmini satmaya çalışmış ancak Yüksek Mahkeme'de görülen davayı kaybetmişti.

Godden ailesi, Brexit resminin ortadan kaybolmasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. İskeleyi kuran şirketin yetkilileri de "İskelenin özel bir amaçla kurulduğundan haberleri olmadığını" açıkladı.

Dover'da gözde bir selfie noktası haline gelen duvar resminin ortadan kaybolması, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, resmin kaybolmasını "kültür vandalizmi" ve "facia" olarak nitelerken bazı kullanıcılar İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunan siyasileri ima ederek "resmin yukarıdan gelen emirle" kaldırılmış olabileceğini öne sürdü.

Banksynin Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu

'İYİ Kİ GİTTİ, BANA BREXIT'İ HATIRLATIYORDU'

David Joseph Wright adı bir Doverlı ise CNN'e "Resmin ortadan kalkmasına memnun oldum. Çünkü bana her gün Brexit'i hatırlatıyordu" dedi.

Henüz kimliği açığa çıkmayan ve 1990'lardan beri sadece İngiltere değil dünyanın farklı bölgelerinde duvarlara siyasi içerikli resimler "konduran" Banksy'nin eserleri yüz binlerce dolara satılıyor.

Ekim 2018'de Banksy'nin "Balloon Girl" (Balonlu Kız) adlı eseri Londra'da Sotheby's müzayede salonunda 1,04 milyon sterline satılmıştı.

Satıştan hemen sonra tablonun içine yerleştirilen bir kağıt öğütücü resmin üçte ikisini doğramıştı. Resmin kendi kendini imha etme düzeneğini Banksy'nin planladığı ortaya çıkmış, eserin değerinin bu haliyle en az iki katına çıkmış olabileceği belirtilmişti.

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