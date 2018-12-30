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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.12.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Bangladeş'te oy verme işlemi sona erdi

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Bangladeş'te oy verme işlemi sona erdi

Daily Star'ın haberine göre, milyonlarca kişinin genel seçimler için sandık başına gittiği ülke, seçimle ilgili birçok şiddet olayına sahne oldu.

Ülkenin 13 bölgesinde seçimle ilgili, çoğu iktidar ve muhalefet partisi destekçileri arasında çıkan çatışmalarda, geceden bu yana 17 kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olaylarında ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, 22 adayın seçimden çekildiği belirtildi.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Parti (BNP) kıdemli Eş Genel Sekreteri Ruhul Kabir Rizvi, basına yaptığı açıklamada, 100'den fazla seçim bölgesinde oylamada hile yapıldığını, bazı muhalefet temsilcilerinin ve seçmenlerin engellendiğini ileri sürdü.

Bangladeş Seçim Komisyonu üyesi Mahbub Talukder, bir seçim merkezini ziyaret ettikten sonra basına, orada muhalefet temsilcilerini göremediğini belirtti.

Polis Müfettişi Muhammed Cavid Patvary, gazetecilere verdiği demeçte, "birkaç istisnai olay dışında seçimlerin barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini" söyledi.

Yerel haber ajansı UNB'ye göre, Başbakan Şeyh Hasina, oylamada usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddederek “Halkın verdiği kararı kabul edeceğim." dedi.

Bangladeş'te kayıtlı 104 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

Çoğu, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Awami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile solcu partilerden oluşan Demokratik İttifak altında yer alan 39 siyasi parti seçime katılıyor.

Seçimlerde, bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışıyor. Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.

HALİDE ZİYA SEÇİME KATILMADI

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmetine para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılmadı.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, hastalığı nedeniyle mahkemeye gidemeyen Ziya'nın gıyabında yapılan duruşmada verilen kararın yasa dışı olduğunu ileri sürmüştü.

Alamgir, kararın, muhalefet liderinin genel seçimlere katılmasını engellemek için verildiğini savunmuştu.
Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hafta başından itibaren binlerce asker, ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı.

Seçimler sırasında ülke genelinde 650 binden fazla güvenlik görevlisinin emniyeti sağlamak üzere görev yaptığı bildirildi.

Bangladeş ordusunun halkla ilişkiler bürosu, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacaklarını açıklamıştı.

Bangladeş'te 5 Ocak 2014'te yapılan genel seçimi iktidardaki Avami Birliği kazanmıştı.

2014 SEÇİMLERİ

Ülkede 5 Ocak 2014'te, Bangladeş Milliyetçi Partisi önderliğindeki 18 partili ittifak ile sol, sağ, merkez ve İslami çizgideki diğer partilerin boykot ettiği seçime 40 kadar kayıtlı siyasi parti arasından yalnızca iktidardaki Avami Birliği ile onu destekleyen 7 parti katılmıştı.

Ulusal Seçim Komisyonunun 8 Ocak 2014'te resmi gazete yayımlanan bildirisine göre, 300 sandalyeli parlamentoda, Avami Birliği 229, Ulusal Parti 33, İşçi Partisi 6, Ulusal Sosyalist Parti 5, Bağımsızlar 14 ve diğer partiler 3 sandalye kazanmıştı.
Halide Ziya'nın önderliğini yaptığı 18 partiden oluşan muhalefet ittifakı, 2014 seçiminin ardından ülkede yol kapatma eylemleriyle ulaşımı engellemişti.

Muhalefetin, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesi talebi ve seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle boykot ettiği 5 Ocak 2014 seçiminin tekrarlanması istemiyle düzenlenen eylemlerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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