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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.12.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Bangladeş'te genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

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Bangladeş'te genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

Bangladeş'te düzenlenen 11. genel seçimlerde, bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışıyor.

Bangladeş'te halk, 11. genel seçimler için sandık başına gitti.

Daily Star'ın haberine göre, ülkede genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 16.00'da sona erecek.

Kayıtlı 104 milyondan fazla seçmenin, 40 bin 183 oy kullanma merkezinde kurulan sandıklarda oylarını kullanması bekleniyor.

Çoğu, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Awami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile solcu partilerden oluşan demokratik ittifakı altında yer alan 39 siyasi parti seçime katılıyor.

Seçimlerde, bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışıyor. Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmete para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılamayacak.

Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hafta başından itibaren binlerce asker, ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı.

Seçimler sırasında ülke genelinde 650 binden fazla güvenlik görevlisinin emniyeti sağlamak üzere görev yaptığı bildirildi.

Bangladeş ordusunun halkla ilişkiler bürosu, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacaklarını açıklamıştı.

Bangladeş'te 5 Ocak 2014'te yapılan genel seçimi iktidardaki Avami Birliği kazanmıştı.

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