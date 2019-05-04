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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP- İHA
04.05.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Bangladeş'te Fani kasırgası çok sayıda can aldı

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Bangladeş'te Fani kasırgası çok sayıda can aldı

Fani kasırgasının Bangladeş'te neden olduğu tropikal fırtınada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle Hindistan'ın Orissa bölgesinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Hindistan'da dün sabah saatlerinde karaya ulaşan Fani kasırgasının Bangladeş'i de etkisi altına alması üzerine komşu ülkede ilk belirlemelere göre, 12 kişi yaşamını yitirdi.

"The Daily Star" gazetesinin haberinde, Fani kasırgasının Bangladeş'te neden olduğu tropikal fırtınada dünden bu yana 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Söz konusu ölümlerden çoğuna devrilen ağaçların, düşen yıldırımların ve yıkılan bir duvarın neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuvvetli rüzgarların gök gürültülü sağanağı da beraberinde getirdiği kaydedilirken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve internet bağlantılarının aksadığı aktarıldı.

Bangladeşte Fani kasırgası çok sayıda can aldı

Fırtına nedeniyle, en az 5 kişinin yaralandığı Chandpur bölgesinde 50'den fazla evin tamamen hasar gördüğünü belirten yetkililer, en az 50 kişinin yaralandığı Noakhali bölgesinde de 200'den fazla evin hasara uğradığını ifade etti.

"Press Trust of India" haber ajansında yer alan haberde, dün 180 kilometre hızla Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı.

Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kasırgada 160 kişinin yaralandığını, kulübe tarzı evler, eski binalar ve seyyar tezgahlarda ciddi hasar oluştuğunu, elektrik ve telefon hatlarının zarar gördüğünü duyurmuştu.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirilmişti.

Bangladeşte Fani kasırgası çok sayıda can aldı

Açıklamada, Fani kasırgasının bu akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Orissa eyaleti Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, eyalette bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Eyalette dün, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği kasırganın, bugün içinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

 

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