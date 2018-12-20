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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
20.12.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Bambi izleme cezası ve diğer sıra dışı cezalar

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Bambi izleme cezası ve diğer sıra dışı cezalar

ABD''de yasa dışı avlanarak yüzlerce geyiği öldürmekten suçlu bulunan bir adam, bir yıl hapsin yanı sıra her ay bir kez Disney'nin klasik çizgi filmi Bambi'yi izleme cezasına çarptırılmıştı. İşte bunun gibi ilginç cezalardan bazıları.

ABD'nin Missouri eyaletinde yasa dışı avlanarak yüzlerce geyiği öldürmekten suçlu bulunan bir adam, bir yıl hapsin yanı sıra her ay bir kez Disney'nin klasik çizgi filmi Bambi'yi izleme cezasına çarptırıldı.

Geyiklerin başlarını kestikten sonra cesetlerini ormana attığını kabul eden David Berry Jr'ın, annesi avcılar tarafından öldürülen yavru karacanın öyküsünün anlatıldığı filmle, "rehabilite olması" amaçlanıyor.

David Berry gibi sıra dışı cezalara çarptırılan insanların hikayelerini derledik.

Bambi izleme cezası ve diğer sıra dışı cezalar

'EŞEKLİK ETTİK' YAZISIYLA KASABA MERKEZİNDE YÜRÜME CEZASI

2003'te Chiacago'da bir kilisenin önündeki bebek İsa heykelini çalmaktan suçlu bulunan 19'ar yaşındaki iki kişi, 45 gün hapis cezası aldı.

Çaldıkları heykele zarar veren Jessica Lange ve Brian Patrick, hapis cezasına ek olarak kasaba merkezinde ellerinde "Eşeklik ettik" yazılı bir dövizle yürütüldü.

10 YIL KİLİSEYE GİTME CEZASI

2011'de Oklahama'da alkollü olarak araba kullanırken arkadaşının ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunan Tyler Alred adlı 17 yaşındaki öğrenci hapse atılmadı.

Yargıç bunun yerine Alred'in liseyi bitirmesi, sonra kaynakçılık öğrenmesi, her yıl alkol, uyuşturucu ve nikotin testi yaptırması, alkol ve uyuşturucu aldığını tespit edecek bir elektronik bileklik takması, mağdur terapi gruplarına katılması ve 10 yıl süreyle kiliseye gitmesini şart koştu.

EVİ TERK ETME CEZASI

2011'de İspanya'nın Endülüs özerk bölgesinde bir anne baba, harçlık vermeyi bıraktıkları 25 yaşındaki oğulları tarafından mahkemeye verildi.

Ancak Malaga'daki aile mahkemesi, anne babasından her ay 400 Euro isteyen çocuğun talebini reddetti.

Mahkeme, çocuğun 30 gün içinde evi terk etmesini ve kendi ayakları üzerinde durması için iş bulmasını istedi.

KLASİK MÜZİK DİNLEME CEZASI

2008'de ABD'nin Ohio eyaletinde arabasında yüksek sesle müzik dinleyen Andrew Vactor 150 dolar cezaya çarptırıldı.

Ancak yargıç, rap dinleyen Vactor'ın 20 saat Beethoven, Bach ve Chopin dinlemeyi kabul etmesi durumunda cezasının 35 dolara düşürüleceğini açıkladı.

Yargıcın teklifini kabul eden Vactor, 15 dakika klasik müzik dinledikten sonra 150 doları ödemeyi tercih ettiğini söyledi.

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