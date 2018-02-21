Baltalı katil telefonu açarsa, polis “Gel teslim ol” diyecek!

POLİSTEN edinilen bilgiye göre Almanya’nın Andernach kentindeki cezaevine ait psikiyatri kliniğinde tutulan 34 yaşındaki Sergej Bekker, klinik yönetimine üşüttüğünü ve doktora gitmesi gerektiğini söyledi. Klinik yönetimi de Bekker’in talebini yerinde buldu. Yanına gardiyan ve polis vermeden mahkumun doktora gitmesine izin verildi.

15 Şubat’ta klinikten çıkan Bekker, cezaevine bir daha dönmedi. Mahkumun muayeneye de gitmediği anlaşıldı. Bunun üzerine büyük panik yaşayan klinik yönetimi, Bekker’e cep telefonundan ulaşmaya çalıştı. Ancak telefonu çalmasına rağmen Bekker cevap vermedi. Polis bir haftadan beri psikolojisi bozuk mahkumu peşine düştü.

BABASINI ÖLDÜRDÜ

Rus kökenli Alman Sergej Bekker, 2005 yılında 46 yaşındaki babasını uyuduğu sırada baltayla öldürdü, kardeşini ağır yaraladı. Yakalanan Bekker, yargılandı. Doktorlar ağır psikolojik hasta olduğunu tespit ettikleri Bekker’in suç ehliyeti bulunmadığına yönelik rapor verdi. Bunun üzerine hakim, sanığı tedavi görmesi için cezaevi kliniğinde tutulmasına hükmetti. Bekker, o günden beri klinikte tedavi altında tutuluyordu.