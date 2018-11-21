Balkanlar'da gerilim yükseldi: Kosova'dan yeni hamle
Kosova Bakanlar Kurulu, SÄ±rbistanâ€™a uyguladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 10â€™luk gÃ¼mrÃ¼k vergisini SÄ±rbistanâ€™Ä±n Kosovaâ€™ya dÃ¼ÅŸmanca politikalar yÃ¼rÃ¼tmesi sebebi ile yÃ¼zde 100â€™e Ã§Ä±kardÄ±.Â
SÄ±rbistanâ€™Ä±n Kosovaâ€™ya dÃ¼ÅŸmanca politikalar yÃ¼rÃ¼tmesi sebebi ile Kosova Bakanlar Kurulu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±da SÄ±rbistanâ€™a uyguladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 10â€™luk gÃ¼mrÃ¼k vergisini yÃ¼zde 100â€™e Ã§Ä±karma kararÄ± aldÄ±. Sanayi ve Ticaret BakanÄ± Endrit Shalaâ€™nÄ±n SÄ±rbistan ve Bosna Hersekâ€™ten ithal edilen mallarÄ±n vergi oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 100â€™e Ã§Ä±karÄ±lma Ã¶nerisi kabine Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kabul edildi.
DÄ°YALOG KESÄ°LDÄ°
Bakan Shala, Kosova ve Metohiya yazan tÃ¼m Ã¼rÃ¼nlerin piyasadan toplatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Shalaâ€™nÄ±n Ã¶nerilerinin destekleyen BaÅŸbakan Ramush Haradinaj ise Kosova ve SÄ±rbistan arasÄ±ndaki, CEFTA AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n iÅŸlevselliÄŸini kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. Haradinaj vergi kararÄ±nÄ±n hemen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini de belirtti.
Kosovaâ€™nÄ±n bu kararÄ±nÄ±n sebepleri arasÄ±nda ise Ã¼lkenin Interpolâ€™e Ã¼yelik baÅŸvurusunun reddedilmesinde SÄ±rbistanâ€™Ä± suÃ§lu bulmasÄ±nÄ±n da etkili olduÄŸu kaydedildi.
SÄ±rbistan ise gÃ¼mrÃ¼k vergisi oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemesi halinde iki Ã¼lke arasÄ±nda diyaloga devam edilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
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