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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
05.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Kilosu 140 dolara satıldı

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Kilosu 140 dolara satıldı

Japonya'da hükümetin 33 yıl aradan sonra ticari balina avcılığına izin vermesinden sonra yakalanan iki minke balinasının etleri ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen mezatlarda kilosu 140 dolara (yaklaşık 800 lira) kadar çıkan fiyatlardan alıcı buldu.

Mezatlarda balina etine lüks restoranlar ve süpermarketler yoğun ilgi gösterdi.

Japonya 30 Haziran'da Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilmiş ve hükümet yıl sonuna kadar 227 balinanın avlanmasına izin vermişti.

IWC, bazı türlerin neslinin tehlikede olması nedeniyle 1986'da balina avına yasak getirmişti. Japonya bu yasağa rağmen, "bilimsel araştırmalar" için balina avına devam etmiş daha sonra bu hayvanların etlerinin piyasada satıldığı görülmüştü.

Çevre koruma örgütü She Shepherd'a göre, Japonya 1986'dan bu yana "bilimsel amaçlı" olarak her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.

'UTANILACAK BİR ŞEY YAPMIYORUZ'

Birçok Japon, balina etinin kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu söylüyor.

Tokyo'daki en ünlü balina restoranlarından birinin şefi olan Mitsuo Tani, Fransız AFP haber ajansına "Balina etinin kalorisi, sığır etininkinin beşte biri. Kolestrerol seviyesi de 10'da biri kadar. Tavuk etinde iki kat daha fazla yağ var. Ayrıca balina eti demir deposu. Yabancılar bunları bilmiyor" dedi.

Japonya Balina Avı Komisyonu Başkanı Yoşifumi Kai de Pazartesi yakalanan ilk balinaların etinin "mükemmel" olduğunu söyledi.

"Yaptığımız şeyden hiç de utanmıyoruz. Bu çok doğal" diyen Kai, avın balinaların nesli için tehdit oluşturmadığını savundu.

Hayvanlara yönelik kötü muamele, kaçak av ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı mücadele veren uluslararası yardım örgütü Humane Society International'dan Nicola Beynon, "Küresel olarak balinaların korunması çabaları açısından üzücü bir gün. Japonya'da yeni ve şoke edici bir korsan balina avcılığı dönemi başlıyor" dedi.

2105'te Çevre Araştırma Kurumu'nun yayımladığı bir raporda okyanuslardaki kirlenme nedeniyle test edilen tüm balina ve yunus etlerinde tehlikede seviyede cıvaya rastlandığı belirtilmişti.

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