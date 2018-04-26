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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
26.04.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

'Balık' Parkinson'un önlenmesine yarıyor

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'Balık' Parkinson'un önlenmesine yarıyor

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, balık yemenin bilişsel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu teorisini destekliyor.

Omega yağ asitlerinin, balıkların bilişsel sağlık üzerindeki olumlu etkisinin kaynağı olduğu düşünülüyor ancak bu bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Yapılan son araştırmaya göre ise, pek çok farklı balık türünde bulunan parvalbumin proteini, Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilen bazı protein yapılarının oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Vücutta doğal halde bulunan "alfa-sinüklein" adlı proteinin, kalın yassı şekilde bükülerek amiloyit adı verilen anormal kümeler oluşturduğunda, Parkinson hastalığının ortaya çıkmasında rol oynadığı biliniyor. Hatta bu protein "Parkinson proteini" olarak da anılıyor.

İsveç'teki Chalmers Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, parvalbumin proteinlerinin, alfa-sinüklein ile birleşerek amiloyit adı verilen kendi kümeleşmiş gruplarını oluşturabildiğini buldu.

Parvalbumin, böylece alfa-sinüklein proteinlerinin birleşmesini engelleyerek, hastalığın ortaya çıkmasına yol açan anormal amiloyitler oluşturmalarını engelliyor.

Çalışmanın lideri Pernilla Wittung-Stafshede, "Parvalbumin, Parkinson proteinini topluyor ve kendisi kümelenerek, onun kümelenmesini engelliyor" diyor.

Parvalbumin proteini pek çok balıkta bulunuyor ancak oranları yılın dönemlerine göre farklılık gösterebiliyor.

'BALIĞI ÖZELLİKLE SONBAHARDA YİYİN'

Araştırmacılardan Nathalie Scheers, "Balık, artan metobolik faaliyetlerinden ötürü normalde yaz sonunda çok daha besleyicidir. Balıklar yaz aylarında güneş gördükten sonra parvalbumin oranlarında artış olur, bu yüzden sonbaharda balık tüketimini artırmak iyi olabilir" diyor.

Wittung-Stafshede bu tür hastalıklarla mücadelenin önemini ise şu sözlerle anlatıyor:

"Bu hastalıklar yaşla birlikte ortaya çıkıyor ve insanlar artan bir şekilde daha uzun yaşıyor. Gelecekte bu hastalıklarda bir patlama yaşanacak ve ürkütü olan şu ki henüz bir tedavileri yok. Bu yüzden umut vadeden her türlü şeyin peşinden gitmek zorundayız."

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