Balık değil vatoz hafızası
Avustralya'nın batısındaki Ningaloo koyunda bir vatoz, hem ‘balık hafızalı’ tanımını hem balıkların ‘kıt zekâlı’ olduğu fikrini tarihe gömdü.
Avustralya basınında yer alan haberlere göre bu sıra dışı vatoz, gözünün altına takılan bir balıkçı kancası sayesinde ‘hafızasının ne kadar güçlü’ olduğunu kanıtladı. Balıkçı kancası kurbanı vatoz, bölgede dalış yapan rehber dalgıçlardan Jake Wilton’ı tanıyınca, ona yaklaştı. Rehber dalgıç Wilton, kendisine ‘gereğinden fazla ilgi gösteren’ vatozu incelediğinde, gözünün altına takılı kalmış kancayı gördü. Wilton birkaç denemeden sonra kancayı çıkararak hayvanı rahatlattı.
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