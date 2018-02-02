Bakterili mamalar için özür diledi

LACTALIS Grubu adına İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Craon kentindeki fabrikada üretilen bebek mamalarının Salmonella virüsü barındırdığına dair bilgiye, olayın ortaya çıkarıldığı 1 Aralık 2017’de ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın ortaya çıkmasından sonra alınan tedbirler ve gerçekleştirilen kontrollerin, fabrikadaki kontrol planlamasının iyileştirilmesi ihtiyacını ortaya koyduğu belirtilerek, birkaç hafta önce aldıkları karara uygun olarak, ilgili yetkililere acil şekilde eylem planı sunulacağı vurgulandı.

Tüketici ve şirket arasındaki güvenin yeniden oluşturulması hedefine değinilen açıklamada Besnier, “Başta tüketiciler ve virüsten etkilenen aileler olmak üzere, samimi bir şekilde özür dilediğimi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

200 BİN KUTU BAKTERİLİ SÜT

Lactalis grubuna ait Fransa’nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl Salmonella mikrobu tespit edilmişti. Firma tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625’e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

35 BEBEK TEDAVİ GÖRDÜ

Şirket tarafından riskli ürünlerin raflardan indirilme kararı alınmasına rağmen ürünlerin Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc gibi ülke genelindeki zincir mağazalarda satıldığı açıklanmıştı.

Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan’da benzer vakaların ortaya çıktığı bildirilmişti.

Skandalla ilgili Paris Savcılığı tarafından açılan ön soruşturma kapsamında, şirketin Fransa’nın farklı yerlerinde bulunan 4 ayrı merkezine polis baskınları düzenlenmiş, bakterili mamaların 2005’ten itibaren piyasaya sürüldüğü yönündeki iddialar ortaya atılmıştı.