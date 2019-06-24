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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İpek YEZDANİ / NEW YORK
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakırköylü Lambriniadis ABD’li Rumların dini lideri oldu

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Bakırköylü Lambriniadis ABD’li Rumların dini lideri oldu

Tarihte ilk kez ABD Başpiskoposluğu’na seçilen Türk vatandaşı, Elpidophoros Lambriniadis, New York’ta Holy Trinity Katedrali’nde düzenlenen görkemli bir törenle resmi olarak görevine başladı. Türkiye’yi BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun temsil ettiği töreni, Türk basınından sadece Hürriyet izledi.

İSTANBUL’un Bakırköy ilçesinde doğan ve askerliğini İskenderun’da yapmış olan Ortodoks din adamı Elpidophoros Lambriniadis, Manhattan’daki Holy Trinity Katedrali’nde düzenlenen törenle görevine başladı. Lambriniadis, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi tarafından Amerika’daki tüm Ortodoks ve Rum cemaatinin lideri olarak seçilmişti.

KATEDRALDE TÖREN

Manhattan’daki katedralde düzenlenen törene hem Türkiye’den, hem Yunanistan’dan hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD’den davetliler katıldı. Türk, Rum, Yunan ve Amerikalıları aynı çatı altında buluşturan törende, ilk kez bir Türk vatandaşının Amerika Başpiskoposu seçilmesi nedeniyle Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı. Kilisedeki törene, aralarında ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Yunanistan Dışişleri Bakanı George Katrougalos, Amerikan Kongresi üyeleri, Yunanistan’da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Mitsotakis’in eşi Mareva Grabowski ve Amerika’da yaşayan Ortodoks Rum toplumunun önde gelen temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Bakırköylü Lambriniadis ABD’li Rumların dini lideri oldu

ASA HEDİYE EDİLDİ

Türk basınından sadece Hürriyet’in davetli olduğu törende, önce Fener Rum Patrikhanesi tarafından Başpiskopos Lambriniadis için verilen göreve tayin kararı okundu. Dünyanın her yerinden Ortodoks din adamlarının yer aldığı törende, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u temsilen katılan Almanya metropoliti Augoustinos, Patrik adına Lambriniadis’e asa hediye etti. Törenden önce düzenlenen basın toplantısı sırasında Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Lambriniadis, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için çalışmak, buradaki önceliklerimden biri olacak. Bu okulun açık olması son derece önemli. Ancak bu konunun diğer devletlerle bir ilgisi yok, bu okulun açılması, Türk devletinin kendi vatandaşlarına karşı bir yükümlülüğü ve Türk hükümetinin de bu konuya anlayış olarak soğuk bakmadığını düşünüyorum” dedi.

‘ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Lambriniadis, “Buraya Amerika’dan, Türkiye’den, Yunanistan’dan ve Kıbrıs’tan gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye başladığı konuşmasında, “Özellikle de dünyanın öbür ucundan bu tören için buraya gelen anneme çok teşekkür ediyorum, sizin sevginiz ve desteğiniz benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Ekümenik patriğimizden öğrendiğim değerli bir ders var; o da insanlar arasında köprüler ve ilişkiler kurmanın önemi” diye konuştu. 

PATRİKHANE’DE OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİ

Amerika Başpiskoposluğu seçimleri, tarihsel olarak İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleşiyor. Patrikhane’deki “Kutsal Meclis” adı verilen, 12 üyeden oluşan ve başkanlığını Patrik Bartholomeos’un yaptığı “Sen Sinod” Kurulu, geçen ay oybirliğiyle Lambriniadis’i Amerika Başpiskoposluğu’na seçmişti. Böylece tarihte ilk kez bir Türk vatandaşı, ABD’nin başpiskoposluğuna seçilmiş oldu.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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