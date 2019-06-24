Bakırköylü Lambriniadis ABD’li Rumların dini lideri oldu

İSTANBUL’un Bakırköy ilçesinde doğan ve askerliğini İskenderun’da yapmış olan Ortodoks din adamı Elpidophoros Lambriniadis, Manhattan’daki Holy Trinity Katedrali’nde düzenlenen törenle görevine başladı. Lambriniadis, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi tarafından Amerika’daki tüm Ortodoks ve Rum cemaatinin lideri olarak seçilmişti.

KATEDRALDE TÖREN

Manhattan’daki katedralde düzenlenen törene hem Türkiye’den, hem Yunanistan’dan hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD’den davetliler katıldı. Türk, Rum, Yunan ve Amerikalıları aynı çatı altında buluşturan törende, ilk kez bir Türk vatandaşının Amerika Başpiskoposu seçilmesi nedeniyle Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı. Kilisedeki törene, aralarında ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Yunanistan Dışişleri Bakanı George Katrougalos, Amerikan Kongresi üyeleri, Yunanistan’da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Mitsotakis’in eşi Mareva Grabowski ve Amerika’da yaşayan Ortodoks Rum toplumunun önde gelen temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

ASA HEDİYE EDİLDİ

Türk basınından sadece Hürriyet’in davetli olduğu törende, önce Fener Rum Patrikhanesi tarafından Başpiskopos Lambriniadis için verilen göreve tayin kararı okundu. Dünyanın her yerinden Ortodoks din adamlarının yer aldığı törende, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u temsilen katılan Almanya metropoliti Augoustinos, Patrik adına Lambriniadis’e asa hediye etti. Törenden önce düzenlenen basın toplantısı sırasında Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Lambriniadis, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için çalışmak, buradaki önceliklerimden biri olacak. Bu okulun açık olması son derece önemli. Ancak bu konunun diğer devletlerle bir ilgisi yok, bu okulun açılması, Türk devletinin kendi vatandaşlarına karşı bir yükümlülüğü ve Türk hükümetinin de bu konuya anlayış olarak soğuk bakmadığını düşünüyorum” dedi.

‘ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Lambriniadis, “Buraya Amerika’dan, Türkiye’den, Yunanistan’dan ve Kıbrıs’tan gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye başladığı konuşmasında, “Özellikle de dünyanın öbür ucundan bu tören için buraya gelen anneme çok teşekkür ediyorum, sizin sevginiz ve desteğiniz benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Ekümenik patriğimizden öğrendiğim değerli bir ders var; o da insanlar arasında köprüler ve ilişkiler kurmanın önemi” diye konuştu.

PATRİKHANE’DE OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİ



Amerika Başpiskoposluğu seçimleri, tarihsel olarak İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleşiyor. Patrikhane’deki “Kutsal Meclis” adı verilen, 12 üyeden oluşan ve başkanlığını Patrik Bartholomeos’un yaptığı “Sen Sinod” Kurulu, geçen ay oybirliğiyle Lambriniadis’i Amerika Başpiskoposluğu’na seçmişti. Böylece tarihte ilk kez bir Türk vatandaşı, ABD’nin başpiskoposluğuna seçilmiş oldu.