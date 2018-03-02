Bakandan talimat: Ordu içindeki pedofilleri bulun

TALİMAT hakkında açıklama yapan Bakan Ursula von der Leyen, “Ordudaki sorumlulara ocak ayı başında çok açık bir şekilde 'Kim ki çocuk pornografisi veya çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunuyorsa, o ordu için bir kayıp değildir' talimatı verdim” dedi. Bakan, bu tür olaya karışanların ordudan mutlaka atılmasını istediğini belirtirken, ordu mensubu subayların bu tür olaylardan dolayı imajlarının bozulmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Federal Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 2017 yılında ordu içinde 26 farklı çocuk pornografisi ve çocuk istismarı olayı yaşandı. Bu sayı 2015 yılında dokuz olarak açıklandı.

Bu arada geçen eylülde 49 yaşındaki bir subayın, küçük yaştaki bir çocukla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edilmişi. Freiburg'daki kışlada görevli üst düze subay tutuklanarak hapse konulmuştu. Subayla ilgili soruşturma sürüyor.