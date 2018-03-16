Bakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Kazak gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı
Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, soru soran ve Bakan Çavuşoğlu'nun, “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” yanıtını verdiği kişinin kim olduğu belli oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yerel gazeteci olduğunu belirterek, "Afrin'deki harekâtın Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı olduğunu" söyleyen ve İsviçre'de FETÖ bağlantılı bir iş insanının kaçırılmaya çalışıldığını savunan kişiye tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu soruya, “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” şeklinde yanıt verdi.
Sabah gazetesinin haberinde ise Kazak gazetecinin isminin Baglan Omarov olduğu belirtildi.
Omarov'un FETÖ tarafından kurulduğu belirtilen Kazak Türk Lisesi Mezunu olduğu, FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu ve Omarov hakkında Kazakistan yetkililerinin uyarıldığı kaydedildi.
Uzun süredir FETÖ ile mücadele eden Kazakistan yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün okullarının kapatılması konusunda harekete geçmişti.
Örgüt yöneticileri Kazakistan'dan Kırgızistan'a kaçarken FETÖ okullarından mezun çok sayıda Kazak kökenli FETÖ mensubunun ülkede faaliyet göstermeye devam ettiği biliniyor.
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