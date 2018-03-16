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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Kazak gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Bakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Kazak gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı
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Dünya
16.03.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Kazak gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı

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Bakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Kazak gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, soru soran ve Bakan Çavuşoğlu'nun, “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” yanıtını verdiği kişinin kim olduğu belli oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yerel gazeteci olduğunu belirterek, "Afrin'deki harekâtın Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı olduğunu" söyleyen ve İsviçre'de FETÖ bağlantılı bir iş insanının kaçırılmaya çalışıldığını savunan kişiye tepki gösterdi.

3'lü toplantıda Çavuşoğlu'ndan 'FETÖ' çıkışıÇavuşoğlu, Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini soran ve İsviçre'de FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir iş adamının kaçırılması iddiaları ile ilgili soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.Gazetecinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu'na "Yerel gazeteciyim" cevabı geldi. Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" dedi.
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Bakan Çavuşoğlu soruya, “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Sabah gazetesinin haberinde ise Kazak gazetecinin isminin Baglan Omarov olduğu belirtildi.

Omarov'un FETÖ tarafından kurulduğu belirtilen Kazak Türk Lisesi Mezunu olduğu, FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu ve Omarov hakkında Kazakistan yetkililerinin uyarıldığı kaydedildi. 

Uzun süredir FETÖ ile mücadele eden Kazakistan yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün okullarının kapatılması konusunda harekete geçmişti.

Örgüt yöneticileri Kazakistan'dan Kırgızistan'a kaçarken FETÖ okullarından mezun çok sayıda Kazak kökenli FETÖ mensubunun ülkede faaliyet göstermeye devam ettiği biliniyor.

Astana görüşmeleri başladı... 3lü toplantıda Çavuşoğlundan FETÖ çıkışı
Astana görüşmeleri başladı... 3'lü toplantıda Çavuşoğlu'ndan 'FETÖ' çıkışı
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