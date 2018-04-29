Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması iptal edildi
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi, 29 Mayıs’ta yapılacak Solingen katliamını anma töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşma yapması için alınan kararını geri aldı.
Karar mecliste grubu bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi’nin itirazı üzerine geri alındı. Çavuşoğlu ölen Türklerin yakınlarının isteği üzerine davet edilmişti. SPD Eyalet Meclis Grup Başkanı Thomas Kutschaty, Çavuşoğlu’nun konuşmasına seçim propagandası yapacağı gerekesiyle karşı çıktıklarını belirterek, “Demokrasi sembolü parlamentonun bir seçim kampanyası için istismar edilme olasılığı çok yüksek” dedi. Yeşiller Eyalet Meclis Grup Başkanı ise Çavuşoğlu’nu Türkiye’deki otoriter rejimin temsilcisi olmakla suçladı.
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