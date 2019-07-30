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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.07.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu’ndan S-400 ve NATO açıklaması

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Bakan Çavuşoğlu’ndan S-400 ve NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına ilişkin, "S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor." dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Rus basınının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında Nur Sultan'da ağustos ayında düzenlenecek görüşmeye ve Türkiye'nin NATO ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu’ndan S-400 ve NATO açıklaması

Çavuşoğlu, 1 ve 2 Ağustos'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak görüşmelerde kritik meseleleri ele alacaklarını belirterek "Soğukkanlılığı korumalı ve siyasi sürece daha fazla itina göstermeliyiz. Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu da müzakere edeceğiz. Komitenin kuruluşunu ilan etmek için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin S-400 alımının ardından NATO ile ilişkilerde bir sorun olup olmadığına yönelik soruya ise Çavuşoğlu, "NATO ile bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400'lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi." cevabını verdi.

Çavuşoğlu, S-400 alımının Türkiye-NATO ilişkilerinden çok Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunun altını çizdi.

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