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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ile önemli görüşme

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ile önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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