Haber Giriş: 22.01.2020 - 13:26,
Bakan Çavuşoğlu: Mazlumu savunmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin, Suriye, Libya’da haklıdan yana olmaya, mazlumu savunmaya devam edeceğiz" dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki sorunları ancak diyalog ve işbirliğiyle çözebiliriz. Krizleri yönetmek için değil, çözmek için çalışmalıyız. Filistin, Suriye, Libya’da haklıdan yana olmaya, mazlumu savunmaya devam edeceğiz.
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