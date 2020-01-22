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Dünya
Haber Giriş: 22.01.2020 - 13:26,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu: Mazlumu savunmaya devam edeceğiz

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Bakan Çavuşoğlu: Mazlumu savunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin, Suriye, Libya’da haklıdan yana olmaya, mazlumu savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki sorunları ancak diyalog ve işbirliğiyle çözebiliriz. Krizleri yönetmek için değil, çözmek için çalışmalıyız. Filistin, Suriye, Libya’da haklıdan yana olmaya, mazlumu savunmaya devam edeceğiz.

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