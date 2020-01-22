Bakan Çavuşoğlu: Mazlumu savunmaya devam edeceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki sorunları ancak diyalog ve işbirliğiyle çözebiliriz. Krizleri yönetmek için değil, çözmek için çalışmalıyız. Filistin, Suriye, Libya’da haklıdan yana olmaya, mazlumu savunmaya devam edeceğiz.