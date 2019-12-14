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İHA
14.12.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar’ın başkenti Doha’da resmi görüşmelerini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile biraraya geldi. Ardından Bakan Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu’na katılmak için geldiği başkent Doha’da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

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