Bakan Çavuşoğlu İran meclis heyetini kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahatpişe ve beraberindeki heyetle görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, Felahatpişe ve beraberindeki heyetle bölgesel konular ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.
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