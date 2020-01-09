Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı El Hekim ile ortak açıklama yaptı

Bakan Çavuşoğlu'nın konuşmalarından satır başları;

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Irak’ın içinden geçtiği şu zor günlerde özellikle şu ziyaret, gerçekleştirerek vermek istediğimiz mesaj şudur. Irak yalnız değildir ve bu zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız.

General Süleymani’nin ABD tarafından hedef alınması ve sonrasında Irak’taki üslere yapılan saldırılar bölgede çok yüksek bir gerginliğe yol açtı.

Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasına istemiyoruz ve buna karşıyız.

Gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmamız lazım. Tüm bunları Irak'ta başbakan ve cumhurbaşkanı ile değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte neler

Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz ama çalışmaya devam etmek gerekir.

Irak’ın istikrarı huzuru ve barışı bizim için de çok önemlidir. Biz Irak’ın barışına katkı sağlayacağız.

DEAŞ’ın tekrar ortaya çıkmasına izin vermemek lazım. PKK’nın önüne birlikte geçmemiz gerekiyor.

Şu zor günlerde bile sorunları aşmaya çalışırken bir yandan da Irak’ın yeniden inşası için birlikte çalışmamız gerektiğinin farkındayız.

Kardeş ırak halkının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Irak'a ve tüm Irak halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Muhammed Ali El Hekim'in konuşmalarından satır başları;

Bölgesel konuları ele aldık. Körfez, Libya, Suriye... Sayın Dışişleri Bakanı'na Irak'ın duruşunu anlattık. Suriye ve Irak topraklarında olsun diğer ülkeler için olsun duruşumuzu anlattık. İnşallah hem Irak'ta hem Suriye'de durumlar düzelir. Sayın Çavuşoğlu her zaman Irak'ın destekçisi oldu. Teşekkürler ediyoruz ülkemize ziyarete geldiği için....