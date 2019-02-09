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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.02.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Bu seçimde ideoloji değil, vatan sevgisi hakim

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Bakan Çavuşoğlu: Bu seçimde ideoloji değil, vatan sevgisi hakim

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu seçimde hakim olanın ideoloji değil vatan, millet sevgisi olduğunu belirterek. "Adına 'Millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu seçimde hakim olanın ideoloji değil vatan, millet sevgisi olduğunu belirterek. "Milletimizin vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde. Adına 'Millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çünkü o ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'dan alan bir siyasi parti ve PKK'lılar var." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in proje tanıtım toplantısında, projelerin birbirinden güzel, Muratpaşa ilçesini güzelleştirecek, insanları mutlu edecek, herkese huzur getirecek nitelikte olduğunu söyledi.

Bu seçimin çok farklı olduğunu, kentlerde yaptığı ziyaretlerde önemli gözlemleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, insanların ideolojiden uzaklaştığını, şehirlerine önem verdiklerini, sahiplendiklerini belirtti.

Sadece Antalya'da değil, İzmir'de, Ankara'da ya da farklı kentlerde aynı izlenimleri gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de neyi gördüm biliyor musunuz? Nihat Zeybekçi kardeşimle dolaşırken gördüğüm her CHP'li, 'Yeter artık, biz enayi değiliz. Bize hizmet edecek insanları seçeceğiz. Ne olur gelin artık, sizi seçeceğiz' diyorlar. Çankaya'da da bunu gördüm. Çünkü yıllardır CHP'ye oy veren vatandaşlarımız, aday kim olursa olsun oy verdi, kapasitesi var, yok... O adaylar da 'Nasıl olsa biz yine seçileceğiz' gözüyle baktılar. Ama artık halkımız uyandı, bu seçimde hakim olan ideoloji değil, hakim olan vatan, millet sevgisidir. Milletimizin vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde."

CHP VATANA İHANET EDENLERİ TERCİH ETTİ

AK Parti'nin MHP ile Cumhur İttifakı kurduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı vatanını milletini seven insanların Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir araya gelerek kurduğunu söyledi. Diğer tarafta da bir ittifakın söz konusu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Adına 'Millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çünkü o ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'dan alan bir siyasi parti ve PKK'lılar var. Bunu gören ve bizim gibi vatanının milletini seven CHP'li vatandaşlarımız bu kirli oyunu görüp, o kirli ittifakın adaylarına oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Çok sayıda CHP'li partisinden istifa etti. İttifaklar olabilir ama görüyoruz ki CHP millet yerine bu millete, vatana ihanet eden HDP ve PKK'yı tercih etmiştir."

Kendisinin daha önceki konuşmalarında CHP'nin DHKP-C ve PKK sempatizanları olduğu yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, milletin de artık bu gerçeği görmeye başladığını belirtti.

CHP'nin kurduğu ittifakla bunu gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Milletimiz iki şeye dikkat edecek, vatanı, milleti için alışanlar, siyaset yapanlar ve şehre hizmet etmek için yola çıkanlar. Bu çok önemli. MHP ile ülkenin bekası için ittifak yapıyoruz." dedi.

Antalya'da da ittifak çalışmalarının yürütüldüğünü anımsatan Çavuşoğlu, "Biz seçimde 'Şurayı, burayı alacağız' demiyoruz. Biz kendimizi Muratpaşa'ya, Antalya'ya, Türkiye'ye vereceğiz, kendimizi feda edeceğiz' diyoruz. Aramızdaki fark bu. Şehirler milletin. Biz Türkiye'yi yönetme iddiası ile çıktığımızda Türkiye'yi alacağız demedik, milletimizin hizmetkarı olacağız dedik. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bugün devletiyle, milletiyle güçlü. Artık masada da sahada da güçlüyüz. Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. Diklenmeden dik duruyoruz. Çünkü arkamızda güçlü milletimiz var. Türk milletini temsil ediyoruz. Bu seçim ülkeyi sahip çıkma seçimidir. Ülkenin bekası için önemlidir. Arkamızda güçlü bir Türkiye olduğu için Türkiye'nin ve Türk milletinin haklarını en güçlü bir şekilde savunabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muratpaşa ilçesinin de artık kentleşme anlamında daha güzel bir ilçe haline gelmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, Enç'in de projeleriyle bunu başarabileceğini kaydetti.

Kimseyi kötüleyerek siyaset yapmadıklarını, projelerle yarıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şehirlere emanet edilecek kişilerin iyi seçilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca AK Parti'nin Antalya'da kadınları belediye başkan adayları olarak belirlediğini hatırlatan Çavuşoğlu, diğer partilerin kadını yine yok saydığını bildirdi.

Enç'in seçim müziğini çok beğendiğini söyleyen Çavuşoğlu, programda uzun süre müziğin seslendirilmesini istedi.

HERKESE HİTAP EDECEK PROJELER

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de birbirinden önemli ve her kesime hitap edecek projelerin Enç kazandığı takdirde sözde kalmayacağını, hayata geçirileceğini ifade etti. Seçimlerde adaylar değil, projelerin yarışması gerektiğini anlatan Türel, Antalya'nın siyasi çekişmelerle kısır döngü içinde zaman kaybetmeyecek kadar önemli bir kent olduğunu söyledi.

Toplantıda 55 projesini tanıtan Enç, öncelikle ilçede yaşayan vatandaşların kent konforunun sağlanması gerektiğini belirtti. Emaneti aldıklarında asla ihanet etmeyeceklerini dile getiren Enç, tevazu, samimiyet, gayret ile gönül işiyle hizmet edeceklerini kaydetti.

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