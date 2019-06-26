Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Esper ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargâhında bir araya geldi.https://t.co/zAc3irgRf1#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/dENXN9kr3R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Haziran 2019
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